Afganky protestovali v predvečer Dňa boja proti násiliu na ženách

Kábul 24. novembra (TASR) - V Kábule sa vo štvrtok, v predvečer Medzinárodného dňa boja proti násiliu na ženách, uskutočnil protest skupiny žien, ktoré žiadali, aby im boli priznané ich práva. Vo štvrtok to uviedla agentúra AFP, informuje TASR.



Na záberoch z protestu sú ženy zahalené v pokrývkach hlavy, rúškach a slnečných okuliaroch. Jedna z nich nesie transparent s nápisom: "Budeme bojovať za naše práva až do konca a nevzdáme sa". Na demonštráciu dohliadali jednotky Talibanu a takisto afganská tajná služba.



Odkedy sa v Afganistane dostal vlani v auguste k moci Taliban, v krajine boli postupne zavedené prísne nariadenia vychádzajúce z islamského práva šaría.



Afganky majú po nástupe Talibanu výrazne obmedzený prístup k verejnému životu. Museli sa vzdať svojich pracovných pozícií, mimo domu musia nosiť burku alebo hidžáb a nesmú cestovať bez sprievodu mužského príbuzného. Zakázaný majú tiež vstup do parkov, fitnescentier či kúpeľov.



Organizácia Spojených národov si pripomína Medzinárodný deň boja proti násiliu na ženách každoročne 25. novembra. Tento druh násilia je podľa OSN najrozšírenejším porušovaním ľudských práv na svete a v priemere postihuje jednu z troch žien. Tento počet sa pritom za uplynulých desať rokov nezmenil, pripomína AFP.