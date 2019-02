Afganky sa boja, že po rokovaniach s Talibanom prídu o svoje slobody

Taliban totiž počas vlády v Afganistane v rokoch 1996-2001 ženám odopieral možnosť zúčastňovať sa na školskej dochádzke či pracovnom procese.

Kábul 5. februára (TASR) - Ženy, ktoré žili pod tvrdým konzervatívnym režimom afganského fundamentalistického hnutia Taliban, vyzvali v utorok vysokopostavených afganských politikov, aby pri rokovaniach so zástupcami Talibanu nepoužívali ako nástroj vyjednávania ťažko nadobudnuté slobody žien. Informovala o tom agentúra AFP.



Združenie afganských žien uviedlo, že ich práva by sa nemali pri rozhovoroch s Talibanom používať ako "politický nástroj". Taliban totiž počas vlády v Afganistane v rokoch 1996-2001 ženám odopieral možnosť zúčastňovať sa na školskej dochádzke či pracovnom procese; hnutie takisto výrazne obmedzovalo základné osobné slobody žien.



Vyhlásenie združenia Afganiek prichádza v deň, keď sa má v Moskve začať rokovanie zástupcov Talibanu s niekoľkočlennou delegáciou vysokopostavených Afgancov. V uplynulom týždni s Talibanom rokovali taktiež vyslanci Spojených štátov.



Taliban uviedol, že moskovské stretnutie sa zameria na prerokovanie odsunu zahraničných vojakov, podmienok uzatvorenia mieru či možností ďalšieho vládnutia. Táto dvojdňová schôdzka sa uskutoční nezávisle od januárového rokovania Talibanu so zástupcami USA v Katare. Jeho výsledkom bol návrh dohody, ktorá by mohla byť podkladom na ďalšie mierové rokovania.



K ani jednému rokovaniu neprizvali zástupcov vlády afganského prezidenta Ašrafa Ghaního, ktorú Taliban považuje za bábkovú.



Afganky, ktoré sú taktiež do veľkej miery vylúčené z rokovaní, sa obávajú, že pokiaľ by vyjednávači chceli urýchlene uzavrieť s Talibanom prímerie, mohli by prísť o svoje ťažko získané slobody.



"Ženy by títo politici nemali používať ako politický nástroj. Pokiaľ sa oni (talibovia) vrátia a uvalia na ženy obmedzenia, nebudeme to akceptovať," povedala pre AFP koordinátorka združenia afganských žien so sídlom v Kábule.



"Počas uplynulých 17 rokov získali Afganky niekoľko ťažko nadobudnutých úspechov. Nechceme to stratiť. Chodiť do školy a pracovať je naším právom a každý by to mal rešpektovať," vyhlásilo združenie afganských žien pred moskovským rokovaním. Ďalej varovali, že mier za cenu svojich slobôd akceptovať nebudú.



Vláda Talibanu v súlade s radikálnym výkladom islamského práva šaría obmedzila ženy iba na pobyt doma. Na verejnosť mohli vyjsť iba zahalené a v sprievode muža.



Militanti naznačili, že v rámci "islamského systému", ktorý navrhli pre budúcnosť Afganistanu, poskytnú aj priestor na prácu a vzdelávanie žien.



Ďalšie stretnutie predstaviteľov Talibanu a USA sa uskutoční ešte vo februári.