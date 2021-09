Afganky sa opäť domáhali svojho práva pracovať a študovať

Kábul 19. septembra (TASR) - Afganské ženy a dievčatá v nedeľu opäť vyšli do ulíc Kábulu, aby sa domáhali svojho práva pracovať a študovať. Informovala o tom agentúra DPA.



Videá zdieľané miestnymi médiami ukazujú skupinu asi dvoch desiatok žien zhromaždených pred budovou, ktorá do nástupu fundamentalistického hnutia Taliban k moci slúžila ako sídlo ministerstva pre záležitosti žien.



Jedna z aktivistiek pre DPA uviedla, že zhromaždenie v Kábule usporiadali na protest proti zrušeniu tohto ministerstva a na znak nespokojnosti s tým, že v novej afganskej vláde nie je žiadna žena. Dodala, že Taliban by nemal dievčatá pripravovať o možnosť chodiť do školy.



Taliban od svojho nástupu k moci zrušil ministerstvo pre záležitosti žien a namiesto neho obnovil obávané ministerstvo pre šírenie cností a predchádzanie nerestí. Dievčatám v Afganistane zakázal navštevovať stredné školy a univerzitám nariadil, aby delili študentov do skupín podľa pohlavia.



Taliban ovládol Afganistan 15. augusta po tom, ako sa zmocnil hlavného mesta Kábul. Prisľúbil pritom, že jeho vládnutie bude tentoraz umiernenejšie ako v rokoch 1996 – 2001, čo sa údajne má týkať aj prístupu k ženám. Vtedajší režim Talibanu na základe vlastnej interpretácie islamského práva fakticky vylúčil ženy zo vzdelávacieho systému a pracovísk.



Afganky zvolali po prevzatí moci v krajine Talibanom niekoľko protestných zhromaždení, na ktorých žiadali, aby islamisti rešpektovali ich práva. Tieto protesty boli násilne potlačené. Nedeľná akcia v Kábule sa zrejme zaobišla bez incidentov, konštatovala DPA.