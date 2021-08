Afganská armáda vedie s Talibanom ťažké boje o mesto Kundúz

Kundúz 8. augusta (TASR) - Afganské vládne ozbrojené sily a jednotky fundamentalistického hnutia Taliban bojujú o kontrolu nad mestom Kundúz ležiace v rovnomennej provincii na severe Afganistanu. Podľa agentúry AFP o tom v nedeľu informovali miestne úrady i obyvatelia, podľa ktorých sa v meste odohrávajú "zúrivé pouličné boje".



Povstalci z Talibanu sa za posledných 48 hodín zmocnili metropol už dvoch afganských provincií: mesta Šaberghán v provincii Džúzdžán na severe Afganistanu a mesta Zarandž v provincii Nímróz.



Pád Kundúzu by bol veľkou ranou pre ústrednú vládu, ktorá sa do značnej miery stiahla z bojov s Talibanom na vidieku a snaží sa sústrediť na obranu mestských centier, uviedla agentúra AFP.



Boje boli v nedeľu hlásené aj z okolia mesta Herát na západe Afganistanu. Bojuje sa aj v okolí juhoafganských miest Laškargáh a Kandahár.



Podľa AFP rýchle tempo postupu Talibanu zaskočilo vládne sily, ktorým však aj v sobotu večer pomohli americké vojenské lietadlá, keď bombardovali pozície Talibanu v Šabergháne.



Šaberghán je baštou známeho afganského veliteľa Abdula Rašída Dóstuma, ktorého militanti a vládne sily sa údajne stiahli na tamojšie letisko.



Dóstum si v 90. rokoch získal renomé ako veliteľ jednotiek schopných účinne bojovať proti Talibanu. Súčasne však bol obviňovaný, že jeho vojaci zmasakrovali tisíce povstaleckých vojnových zajatcov.



AFP konštatovala, že akýkoľvek ústup Dóstumových mužov by oslabil nedávne deklarované nádeje afganskej vlády, že polovojenské oddiely môžu posilniť preťaženú afganskú armádu.



Vláda sa zatiaľ k pádu provinčných metropol nevyjadrila - uviedla len, že ich čoskoro dobyje a prevezme nad nimi kontrolu.



Taliban vedie už tri mesiace totálnu ofenzívu proti afganským silám, ktorú mu uľahčuje sťahovanie jednotiek medzinárodnej koalície z krajiny. V rámci svojej operácie sa hnutie zmocnilo aj rozsiahlych vidieckych oblastí.



Stiahnutie zahraničných síl má byť dokončené koncom tohto mesiaca, pred 20. výročím útokov na Spojené štáty z 11. septembra 2001, ktoré vyvolali inváziu vedúcu k zvrhnutiu vlády Talibanu v Afganistane.