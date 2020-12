Afganská vláda a Taliban sú pripravení prejsť do ďalšej fázy rokovaní

Dauha 2. decembra (TASR) - Afganská vláda a militantné hnutie Taliban sú pripravení posunúť mierové rokovania do ďalšej fázy. Vyjadrili sa tak v stredu vyjednávači oboch strán po tom, ako prvýkrát od vypuknutia vojny pred 19 rokmi podpísali predbežnú písomnú dohodu, ktorá otvára cestu pre ďalšie rokovania, tentoraz už o konkrétnych témach, ako je prímerie, uviedli agentúry Reuters a AFP.



Hlavný vyjednávač afganskej vlády Abdulláh Abdulláh stredajšiu dohodu v príspevku na Twitteri označil za "prvotný významný krok". Dohodu na Twitteri potvrdil aj hovorca Talibanu Muhammad Naím, podľa ktorého sa teraz môže začať hovoriť o agende rokovaní.



"Tento prielom by mal byť odrazovým mostíkom k mieru, ktorý si želajú všetci Afganci," napísala na Twitteri vyslankyňa OSN pre Afganistan Deborah Lyonsová.



Osobitný vyslanec USA pre Afganistan Zalmay Khalilzad pokrok v stagnujúcich mierových rokovaniach privítal a označil ho označil za "významný míľnik".



Prvá fáza mierových rokovaní, prebiehajúcich od 12. septembra v katarskej metropole Dauha, mala za cieľ stanoviť hlavné témy, ktorými sa budú rokovacie tímy podrobnejšie zaoberať v ďalších fázach rozhovorov. Odvtedy však uviazli na rozporoch okolo ich programu, témach rokovaní a náboženských záležitostiach. Taliban v tejto prípravnej fáze odmietol pristúpiť na prímerie, kým nebude jasné, ako by mala vyzerať ďalšia fáza rozhovorov.



Podľa zdrojov AFP afganský prezident Ašraf Ghání nesúhlasil so znením tej časti dohody, ktorá afganskú vládu a militantné hnutie Taliban označuje za "bojujúce strany". Nie je však známe, či bol text dohody pozmenenýé, píše AFP.



Súčasným mierovým rokovaniam predchádzala prelomová dohoda, ktorú Taliban a USA podpísali 29. februára takisto v Dauhe. Dohoda počíta s tým, že Washington výmenou za bezpečnostné záruky do mája budúceho roka stiahne z Afganistanu všetkých svojich vojakov.



Administratíva dosluhujúceho prezidenta USA Donalda Trumpa nedávno oznámila, že do januára 2021 zníži počet amerických vojakov v Afganistane na 2500 zo súčasných približne 4500. Pôjde o najnižší počet amerických vojakov pôsobiacich v tejto krajine od začiatku afganského konfliktu.