Afganská vláda a Taliban zrejme dosiahli prvú predbežnú dohodu

Dauha/Kábul 28. novembra (TASR) - Približne dva mesiace po začatí mierových rokovaní v Katare medzi afganskou vládou a militantným hnutím Taliban zrejme obe strany dosiahli prvú predbežnú dohodu. Informovala o tom v sobotu agentúra DPA.



"(Doterajšie) rozhovory medzi rokovacími stranami boli 15. novembra 2020 dokončené a sfinalizované v 21 článkoch," uviedol hovorca Talibanu Muhammad Naím na sociálnej sieti Twitter.



"Kópia príslušného dokumentu bola odovzdaná hostiteľskej krajine po tom, čo ju schválili oba rokovacie tímy," dodal hovorca v anglicky napísanom príspevku.



Afganská vláda zatiaľ dosiahnutie prvej predbežnej dohody nepotvrdila. Ešte začiatkom týždňa Kábul odmietol medializované správy o pokroku v rokovaniach s tým, že niektoré požiadavky Talibanu by boli v rozpore s afganskou ústavou.



Prvá fáza mierových rokovaní, prebiehajúcich od 12. septembra v Katare, mala za cieľ stanoviť hlavné témy, ktorými sa budú rokovacie tímy podrobnejšie zaoberať v ďalších fázach rozhovorov. Ich cieľom je ukončenie dlhoročného konfliktu v Afganistane, ktorý trvá už 19 rokov.



Súčasným mierovým rokovaniam predchádzala prelomová dohoda, ktorú Taliban a USA podpísali 29. februára v hlavnom meste Kataru Dauha. Dohoda počíta s tým, že Washington výmenou za bezpečnostné záruky do budúceho roka stiahne z Afganistanu všetkých svojich vojakov.



Zatiaľ však nie je známe, ako sa k afganskému konfliktu postaví administratíva novozvoleného amerického prezidenta Joea Bidena.



Administratíva dosluhujúceho prezidenta USA Donalda Trumpa nedávno oznámila, že do januára 2021 zníži počet amerických vojakov v Afganistane na 2500 zo súčasných približne 4500. Pôjde o najnižší počet amerických vojakov pôsobiacich v tejto krajine od začiatku afganského konfliktu.