Afganská vláda prepustí v stredu 100 väzňov z hnutia Taliban

Kábul 8. apríla (TASR) – Afganská vláda dnes prepustí 100 väzňov z radikálneho hnutia Taliban. Urobí tak deň po tom, čo povstalci Talibanu vyhlásili, že sa už nebudú zúčastňovať na "neplodných" rozhovoroch s Kábulom o odkladanej výmene väzňov. Vládny predstaviteľ to oznámil tlačovej agentúre AFP.



"Mierový proces musí pokračovať," povedal Džavíd Fajsal, hovorca afganskej Rady národnej bezpečnosti.



Militantné islamistické hnutie Taliban v noci z pondelka na utorok oznámilo, že sa už nebude zúčastňovať na rozhovoroch s afganskou vládou o výmene väzňov, ktoré sa považujú za podstatný ďalší krok pri napĺňaní mierovej dohody so Spojenými štátmi.



Hovorca Talibanu Suhajl Šáhín v príspevku na Twitteri obvinil vládu prezidenta Ašrafa Ghaního, že prepustenie väzňov "pod neustálymi zámienkami" odkladala.



Člen vládneho vyjednávacieho tímu Matín Bek následne uviedol, že prepustenie väzňov sa zdržiava, pretože Taliban požaduje pustiť na slobodu 15 "najvyšších veliteľov".



"Nemôžeme prepustiť vrahov našich ľudí. Nechceme, aby sa vrátili na bojisko a ovládli celú provinciu," povedal Bek.



Dodal, že ústredná vláda v Kábule je pripravená prepustiť až 400 menej nebezpečných väzňov Talibanu ako gesto dobrej vôle výmenou za "značné" zníženie násilia, ale Taliban túto ponuku odmietol.



Dohodu o prímerí, ktorá zahŕňa stiahnutie amerických vojenských jednotiek z Afganistanu, podpísali Spojené štáty s afganským militantným hnutím Taliban 29. februára.



Afganská vláda potom oznámila, že koncom marca začne prepúšťať väzňov Talibanu, čím sa odstráni jedna z prekážok vnútropolitických rokovaní.



Taliban pred ich začatím žiadal o bezpodmienečné prepustenie 5000 svojich väznených príslušníkov. Ghaní vyjadril ochotu pustiť na slobodu 1500 väzňov, pričom medzičasom uviedol, že koncom marca by vláda prepustila skupinu 100 osôb.



Táto dohoda bola dosiahnutá počas rokovaní medzi Talibanom a zástupcami afganskej vlády, ktoré sa pre obmedzenia pohybu z dôvodu epidémie koronavírusu konali prostredníctvom služby Skype.