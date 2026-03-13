< sekcia Zahraničie
Afganská vláda tvrdí, že Pakistan zaútočil na Kábul a ďalšie provincie
Nočné útoky Pakistanu potvrdil aj nemenovaný pakistanský bezpečnostný predstaviteľ s tým, že jeho sily sa zamerali na pakistanskú vetvu hnutia Taliban - Tehríke Tálibán Pákistán (TTP).
Autor TASR
Kábul 13. marca (TASR) - Afganské úrady v piatok uviedli, že Pakistan podnikol nové údery na hlavné mesto Kábul a niektoré pohraničné provincie krajiny. V afganskej metropole pritom prišli o život štyria ľudia, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Islamabad minulý mesiac spustil vlnu leteckých útokov na susedný Afganistan, pričom tvrdí, že je zameraná na militantov po rastúcom počte ich útokov v Pakistane. Vláda afganského Talibanu však poprela akúkoľvek účasť alebo využívanie afganského územia na militantné účely.
Kábulská polícia prostredníctvom svojho hovorcu oznámila, že pri piatkovom bombardovaní afganského hlavného mesta, ktoré zasiahlo obytné domy, zahynuli štyria ľudia a ďalších 15 utrpelo zranenia. Medzi obeťami sú podľa polície ženy a deti.
Hovorca vlády Talibanu Zabíhulláh Mudžáhid na platforme X uviedol, že pakistanské útoky zasiahli aj južnú provinciu Kandahár, ako aj východné provincie Paktijá a Paktíká, ktoré hraničia s Pakistanom. V Kandaháre, kde sídli najvyšší vodca hnutia Hajbatulláh Áchúndzáda, zasiahli letecké útoky sklad paliva neďaleko letiska.
Misia OSN v Afganistane (UNAMA) uviedla, že v Afganistane bolo v dôsledku pakistanských vojenských operácií v období medzi 26. februárom a 5. marcom zabitých najmenej 56 civilistov vrátane 24 detí. Podľa údajov Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) bolo približne 115.000 ľudí nútených opustiť svoje domovy. Desiatky ľudí boli prišli o život v bojoch medzi oboma krajinami aj v októbri minulého roka. Tieto boje viedli k takmer úplnému uzavretiu hraníc.
Pakistan následne vyhlásil „otvorenú vojnu“ proti Talibanu a 27. februára bombardoval afganské hlavné mesto Kábul. Odvtedy sa v pohraničných oblastiach zintenzívnili ozbrojené potýčky vrátane tej noci zo stredy na štvrtok, pri ktorej podľa afganských úradov v provincii Chóst zahynuli štyria členovia tej istej rodiny vrátane dvoch detí.
