Afganská vláda vymenovala tím vyjednávačov na rokovania s Talibanom

Kábul 27. marca (TASR) - Afganská vláda vo štvrtok oznámila zloženie 21-členného tímu, ktorý bude rokovať so zástupcami fundamentalistického hnutia Taliban. Informovala o tom v piatok agentúra Reuters, ktorá to označila za pokus o dosiahnutie pokroku pri realizácii mierovej dohody sprostredkovanej Spojenými štátmi.



Tím vládnych vyjednávačov vedie Masúm Stanekzaj, bývalý riaditeľ národného bezpečnostného úradu. Jeho členmi sú politici, bývalí vládni úradníci a zástupcovia občianskej spoločnosti. V tíme je aj päť žien.



Zatiaľ nie je známe, aký postoj k vládnemu tímu zaujme Abdulláh Abdulláh, rival afganského prezidenta Ašrafa Ghaního.



Podľa západných diplomatov bude Abdulláhov postoj k zloženiu vyjednávacieho tímu dôležitý už vzhľadom na to, že jeho tábor má silný vplyv na väčšine územia na severe a západe Afganistanu.



Reuters dodal, že Abdulláhov hovorca zatiaľ najnovší vývoj v mierových rokovaniach nekomentoval.



Podľa správy agentúry Reuters bude po výbere členov vládneho vyjednávacieho tímu ďalším krokom zorganizovanie rokovaní s Talibanom, ktoré sa považujú za podstatný ďalší krok pri napĺňaní mierovej dohody. Súčasťou tejto dohody je odsun amerických jednotiek z krajiny.



Spojené štáty vo februári podpísali s Talibanom dohodu o stiahnutí amerických jednotiek, ale pokrok na ceste k priamym vnútropolitickým rokovaniam medzi touto militantnou skupinou a afganskou vládou sa zabrzdil - čiastočne pre politický spor medzi Ghaním a Abdulláhom, ktorý si po prezidentských voľbách zo septembra roku 2019 robí nároky na úrad prezidenta.



V snahe ukončiť túto situáciu pricestoval tento týždeň do Afganistanu šéf americkej diplomacie Mike Pompeo. Vzhľadom na to, že jeho snahy, aby sa Ghaní a Abdulláh dohodli na inkluzívnej vláde, boli neúspešné, Pompeo oznámil, že Spojené štáty v tomto roku znížia svoju pomoc pre Afganistan o miliardu dolárov.



Washington je podľa Pompea pripravený znížiť o rovnakú sumu pomoc pre Afganistan aj pre rok 2021.



Prezidentské voľby sa v Afganistane konali 28. septembra 2019. Za ich víťaza bol oficiálne vyhlásený Ghaní, s čím však nesúhlasil jeho hlavný rival Abdulláh, ktorý začiatkom marca zložil prezidentskú prísahu - v tom istom čase ako Ghaní.



Spojené štáty podpísali 29. februára s afganským militantným hnutím Taliban dohodu o prímerí, ktorá zahŕňa stiahnutie amerických vojenských jednotiek z Afganistanu.



Afganská vláda tento týždeň oznámila, že koncom marca začne prepúšťať väzňov Talibanu, čím sa odstráni jedna z prekážok vnútropolitických rokovaní.



Taliban pred ich začatím žiadal o bezpodmienečné prepustenie 5000 svojich väznených príslušníkov. Ghaní vyjadril ochotu pustiť na slobodu 1500 väzňov, pričom medzičasom uviedol, že koncom marca by vláda prepustila skupinu sto osôb.



Táto dohoda bola dosiahnutá počas rokovaní medzi Talibanom a zástupcami afganskej vlády, ktoré sa pre obmedzenia pohybu z dôvodu epidémie koronavírusu konali prostredníctvom služby Skype.