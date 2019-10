Afganská vláda žiada prímerie ako podmienku pre rokovania s Talibanom

Kábul 29. októbra (TASR) - Afganská vláda si vytýčila prímerie v dĺžke jedného mesiaca ako podmienku potrebnú na to, aby začala rokovať s militantným hnutím Taliban. Na tlačovej konferencii to v utorok oznámil afgansky poradca pre národnú bezpečnosť Hamdulláh Mohib, keď médiám priblížil nový sedembodový mierový plán afganského prezidenta Ašrafa Ghaního, informuje agentúra DPA.



Poradca uviedol, že podmienkou na začatie rokovaní je, aby Taliban neodďaľoval mierový proces, ale dokázal, že má pod kontrolou svojich bojovníkov i veliteľov.



Pred zverejnením Ghaního mierového plánu afganská vláda podmienky pre rokovania s Talibanom nekládla, pripomína DPA. Mohib uviedol, že s plánom už boli oboznámení partneri, ktorých sa to týka. Zdôraznil tiež úlohu, akú v afganskom mierovom procese zohráva susedný Pakistan.



Afganci dlhodobo obviňujú Pakistan, že militantom z Talibanu poskytuje bezpečné útočisko. Pakistan toto tvrdenie odmieta.



Taliban dosiaľ odmietal vstúpiť do priamych rozhovorov s afganskou vládou v Kábule, ktorú považuje za bábku Washingtonu. Militantné hnutie však viedlo viac než rok mierové rokovania s USA v katarskom hlavnom meste Dauha, kde má toto militantné islamistické hnutie aj vlastné zastupiteľstvo.



Americký prezident Donald Trump 7. septembra však prekvapivo označil rokovania s Talibanom za "mŕtve". Obe strany už pritom krátko predtým podpísali predbežnú dohodu, ktorá mala umožniť stiahnutie amerických vojakov z Afganistanu výmenou za bezpečnostné záruky zo strany vzbúrencov. Trump tak reagoval na útok v Kábule zo začiatku septembra, pri ktorom zahynul americký vojak a ďalších 11 ľudí.



Americký osobitný vyslanec pre Afganistan Zalmay Khalilzad, ktorý viedol rokovania s Talibanom, však nedávno navštívil Afganistan aj ďalšie krajiny zainteresované do mierového procesu, čo podľa DPA naznačuje možnosť snahy o obnovenia rokovaní.