Afganské deti majú tri roky školskej dochádzky absolvovať v mešitách

Kábul 7. decembra (TASR) – Všetci žiaci základných škôl v Afganistane sa v prvých troch ročníkoch budú vzdelávať v mešitách, aby získali silnú moslimskú identitu. Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA, podľa ktorej ide o krok, ktorý vyvolal v krajine verejnú kritiku.



Ministerstvo školstva vo svojom nedeľňajšom vyhlásení označilo túto zmenu pre školstvo za významnú a dôležitú s tým, že sa bude realizovať postupne.



Plán afganského ministerstva školstva predpokladá, že školáci sa budú od prvého do tretieho ročníka vzdelávať v najbližšej mešite, čím sa do programu vzdelávania dostane aj viac štúdia islamu. Po ukončení tretieho ročníka budú deti pokračovať vo vzdelávaní na bežných školách. Cieľom tohto plánu je podľa ministerstva dať islamu ústrednejšiu úlohu vo vzdelávaní afganských detí.



Toto oznámenie už v Afganistane vyvolalo rozsiahlu kritiku. Jeho odporcovia sú presvedčení, že tento krok povedie k podpore extrémizmu v krajine.



Významný afganský spisovateľ Jaakúb Jasna na svojom konte na sociálnej sieti Facebook upozornil, že v mešitách sa nedá vytvoriť správne prostredie na výučbu a že posielaním detí by došlo k zneužívaniu vzdelania a náboženstva.



Známy afganský novinár Muchtár Vafají uviedol, že táto politika je krokom k talibanizácii spoločnosti. DPA dodala, že v regiónoch, ktoré v Afganistane ovláda fundamentalistické hnutie Taliban, sa už teraz od žiakov a študentov vyžaduje, aby okrem bežného vzdelávania pravidelne navštevovali aj školy pri mešitách – madrasy.



Afganistan má celosvetovo jednu z najhorších bilancií, pokiaľ ide o dochádzku detí do školy. Podľa správy OSN sa odhaduje, že školu pre vojnu, chudobu a iné prekážky v Afganistane nemôže navštevovať 3,7 milióna detí, pričom 60 percent z nich sú dievčatá. V krajine chýbajú školské budovy, profesionálni učitelia a ďalšie základné potreby.