Afganské dieťa, stratené pri evakuácii v Kábule, našlo príbuzných

Kábul 10. januára (TASR) - Afganské bábätko, ktoré bolo vlani v auguste počas evakuácie na kábulskom letisku oddelené od svojich rodičov a stratilo sa, sa nakoniec znovu dostalo k svojim príbuzným v Kábule. V nedeľu to tlačovej agentúre DPA povedala rodina dieťaťa.



Suhajl Ahmadí mal len dva mesiace, keď sa 19. augusta stratil po tom, čo ho ponad plot podali americkému vojakovi, aby mu v tlačenici neublížil obrovský dav ľudí utekajúcich pred vládou hnutia Taliban. Pre DPA to cez internet uviedol otec dieťaťa Mírzá Alí Ahmadí.



Keď rodina vošla na plochu letiska, svojho chlapca už nenašla. Rodičov bábätka a ďalších štyroch súrodencov letecky previezli do Kataru, neskôr na americkú vojenskú základňu v Nemecku a nakoniec do štátu Michigan v USA.



Ahmadí, ktorý pracoval ako ochrankár na americkom veľvyslanectve, povedal, že rodina celé mesiace vôbec netušila, kde sa dieťa nachádza.



"Zažili sme ťažké dni, preplakali sme celé dni a noci," opísal v krátkosti otec dlhé trápenie. "Stále sme si mysleli, že ho evakuovali do nejakej krajiny," dodal.



Vďaka správam v médiách o pátraní rodiny po svojom nezvestnom dieťati nakoniec rodina zistila, že chlapec sa nachádza u taxikára menom Hámid. Ten 29. novembra v obľúbenej rannej relácii v afganskej televízii TOLO TV povedal, že plačúceho Suhajla našiel na letisku v Kábule na zemi. Vzal ho domov, pretože ani po hodinách hľadania sa mu nepodarilo nájsť príbuzných.



Hámid dodal, že keď dieťa našiel, malo na hrudi škrabance, a preto ho vzal k lekárovi. Potom sa oňho staral doma ako o vlastné, až kým prostredníctvom priateľa nenašiel kontakt na otca malého chlapca.



Ahmadí vyhlásil, že Hámid najprv odmietol Suhajla odovzdať rodine, pretože chcel byť spolu s bábätkom evakuovaný do USA.



Ahmadí sa musel skontaktovať so svojimi príbuznými v Afganistane, aby s Hámidom vyjednávali. Nakoniec, po intervencii Talibanu, bolo dieťa v sobotu 8. januára oficiálne odovzdané svojmu starému otcovi.



"Všetci sme boli šťastní, keď dieťa odovzdal. Príbuzní púšťali hudbu a tancovali," povedal nadšene Suhajlov starý otec Mírzá Kásim Razaví.



Ahmadího rodina teraz vyzýva Spojené štáty a Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) - ktorý pracuje vo vojnových zónach a spája rodiny rozdelené konfliktom -, aby aj im pomohli opätovne sa spojiť.