Afganské hnutie Taliban rozšírilo obmedzenia prístupu k internetu
Rovnaké obmedzenia ako v Balchu hlásia aj provincie Badachšán a Tachár na severe a Kandahár, Helmand a Uruzgán na juhu krajiny.
Autor TASR
Kábul 17. septembra (TASR) - Afganské úrady pod vedením fundamentalistického hnutia Taliban v stredu rozšírili obmedzenia prístupu na internet a prerušili pripojenie na internet prostredníctvom optických vlákien vo viacerých provinciách. Podľa úradov ide o súčasť kampane proti „nerestiam“, informovala agentúra AFP.
Príslušný príkaz vydal vodca Talibanu Hajbatulláh Áchúndzáda. V posledných dvoch dňoch bol tak vysokorýchlostný internet odpojený v niekoľkých regiónoch Afganistanu a bez pripojenia sú desaťtisíce ľudí. V Balchu je teraz prístup k internetu možný iba prostredníctvom telefónnych sietí, ktoré však fungujú nespoľahlivo. V juhovýchodnej provincii Nangarhár toto opatrenie zatiaľ nezaviedli, no očakáva sa to v najbližších dňoch. Nemenovaný úradník z tejto provincie vyhlásil, že internetové aplikácie „negatívne ovplyvňujú ekonomické, spoločenské, kultúrne a náboženské základy spoločnosti a vedú ju k morálnej skaze“.
Ministerstvo telekomunikácií ani vládni hovorcovia na otázky agentúry AFP bezprostredne nereagovali.
AFP informovala, že optické pripojenie je v Afganistane najpoužívanejšou technológiou a jeho nedostupnosť komplikuje aj pracovný život. Podnikateľ z Kandaháru, ktorý obchoduje s mramorom, upozornil, že ak sa problémy s internetom „nevyriešia, utrpíme veľké straty.“ Dodal, že bez rýchlej komunikácie so zákazníkmi v Dubaji a Indii príde o kontrakty.
Taliban v roku 2024 označil 9350 kilometrov dlhú optickú sieť – vybudovanú prevažne počas éry vlád podporovaných USA – za prioritu pre napojenie Afganistanu na svet a jeho vymanenie sa z chudoby. Po opätovnom prevzatí moci v roku 2021 však hnutie zaviedlo mnoho obmedzení v súlade so svojou interpretáciou islamského práva.
