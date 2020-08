Afganské jednotky obsadili väzenie, na ktoré zaútočil Islamský štát

Džalálábád 3. augusta (TASR) - Afganské vojenské jednotky obsadili v pondelok popoludní väzenie na východe krajiny, na ktoré v nedeľu zaútočili militanti z takzvaného Islamského štátu (IS), informovala agentúra AP.



Afganským silám sa väzenie podarilo znovu obsadiť po niekoľko hodín trvajúcom boji s militantmi. Vo väzení sa údajne nachádzajú stovky členov IS.



Útok islamistov sa začal v nedeľu večer, keď pri vstupe do väznice explodovalo vozidlo naložené výbušninami.



Následne začali militanti strieľať na príslušníkov ozbrojenej stráže. Boje pokračovali aj v pondelok ráno. Pri útoku zahynulo najmenej 29 civilistov, väzňov a afganských vojakov. Najmenej 50 ľudí utrpelo zranenia.



AP dodáva, že boje pokračujú mimo väzenia v meste Džalálábád, metropole provincie Nangarhár, ktoré sa nachádza asi 115 kilometrov východne od hlavného mesta Kábul.



Bezpečnostné sily údajne vo väzení našli telá členov militantnej organizácie Taliban, ktorých zabili členovia IS.



Afganská vetva IS je známa ako Islamský štát v Chorásáne (IS-K). Afganské úrady vlani v novembri deklarovali, že IS-K bol v Nangarháre úplne porazený.