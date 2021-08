Afganské milície prepustili tlmočníka, ktorý pracoval pre českú armádu

Praha 16. augusta (TASR) - Uneseného afganského tlmočníka, ktorý pracoval pre českú armádu, ale nebol evakuovaný, afganské milície prepustili a je na úteku.



Muž je zbitý, ale nažive, napísala v pondelok webovému spravodajskému portálu Novinky.cz Miroslava Pašková, predsedníčka spolku Vlčí máky. Spolok českú vládu vyzval, aby evakuovala do bezpečia všetkých bývalých tlmočníkov, ktorí s českou armádou spolupracovali.



"Práve sa ozval unesený tlmočník. Jeho otec požiadal susedov, aby za neho išli orodovať, a tak ho milície pustili. Je zbitý, ale živý," napísala Pašková, predsedníčka zmieneného spolku, ktorý je súčasťou iniciatívy Zachraňme tlumočníky.



Spolok v pondelok predpoludním na sociálnej sieti Facebook informoval, že s tlmočníkom stratil kontakt. Podľa dostupných informácií do jeho domu vtrhli ozbrojenci, zbili ho a odvliekli.



Česká vláda čelí kritike, že nezabezpečila evakuáciu všetkých tlmočníkov, ktorí pre českú armádu v minulosti pracovali. Rodiny Afgancov, ktorí sa nedostali na zoznam, sa so svojimi rodinami ukrývajú v dosahu letiska afganskej metropoly Kábul.



Podľa informácií daného spolku české ministerstvo obrany v nedeľu pozvalo do Českej republiky dvoch tlmočníkov, ktorí na pôvodnom zozname neboli, píšu Novinky.



"To potvrdzuje, že už skôr mohlo dôjsť k chybám pri zostavovaní tohto zoznamu. Žiadame preto vládu, aby na palubu zvyšných evakuačných lietadiel vpustila všetkých bývalých tlmočníkov armády Českej republiky, ktorí sa ešte dokážu dostaviť na letisko," uvádza sa v pondelkovej výzve spolku.