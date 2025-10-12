< sekcia Zahraničie
Afganské sily v noci zabili 58 pakistanských vojakov
Súčasnú afgansko-pakistanskú hranicu, dlhú približne 2600 kilometrov, tvorí demarkačná Durandova línia z roku 1893, tú však Kábul nikdy neuznal.
Autor TASR
Kábul/Islamabad 12. októbra (TASR) - Vláda Talibanu v nedeľu uviedla, že afganské sily v noci zabili 58 pakistanských vojakov. Podľa nej išlo o reakciu na opakované narušovanie afganského územia a vzdušného priestoru zo strany Pakistanu. Informovali o tom agentúry AP a AFP, píše TASR.
Afganské úrady tento týždeň obvinili Pakistan z bombardovania hlavného mesta Kábul a tiež trhu v pohraničnej oblasti na východe Afganistanu. Pakistan sa k zodpovednosti za útoky neprihlásil.
Hovorca afganskej vlády Zabihulláh Mudžáhid uviedol, že sily pri nočnej operácii obsadili 25 pakistanských vojenských stanovíšť, pripravili o život 58 vojakov a 30 ďalších zranili. Zahynulo aj deväť vojakov Talibanu. Islamabad zatiaľ nepotvrdil žiadne obete na svojej strane.
„Situácia na všetkých oficiálnych hraniciach a faktických líniách Afganistanu je pod úplnou kontrolou a nelegálnym aktivitám sa vo veľkej miere zabránilo,“ povedal Mudžáhid na tlačovej konferencii v Kábule.
Afganské ministerstvo obrany predtým uviedlo, že jeho sily vykonali „odvetné a úspešné“ operácie pozdĺž hranice s Pakistanom. Ten zároveň varovalo, že ak „znovu naruší územnú celistvosť“ Afganistanu, tamojšia armáda je plne pripravená brániť hranice.
Medzi Pakistanom a Afganistanom boli v nedeľu uzavreté dva hlavné hraničné priechody - Tórcham a Čaman -, ako aj tri menšie priechody, uviedla agentúra Reuters.
