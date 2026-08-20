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Afganské úrady prepustili dvoch zadržaných pracovníkov misie OSN
V Afganistane už päť rokov vládne radikálne islamistické hnutie Taliban.
Autor TASR
New York/Kábul 20. augusta (TASR) - Afganské spravodajské služby vo štvrtok prepustili dvoch zamestnancov misie Organizácie Spojených národov v Afganistane (UNAMA). Zadržali ich 9. augusta, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Dvaja miestni zamestnanci UNAMA, ktorých pred viac ako týždňom zadržali orgány v Heráte, boli dnes ráno prepustení,“ uviedol hovorca misie. Doplnil, že obaja sú v dobrom zdravotnom stave.
V Afganistane už päť rokov vládne radikálne islamistické hnutie Taliban. Viacero agentúr OSN sa v krajine venuje najmä humanitárnej činnosti. UNAMA nedávno zverejnila správu, v ktorej odporučila afganským úradom, aby objasnili „pravidlá upravujúce použitie sily, zatýkania a zadržiavania“ bezpečnostnými zložkami.
V Heráte v júni mravná polícia zatkla 20 mužských pracovníkov, pretože nemali dostatočne dlhé brady. Podľa AFP boli medzi nimi aj pracovníci organizácie spolupracujúcej s OSN.
„Dvaja miestni zamestnanci UNAMA, ktorých pred viac ako týždňom zadržali orgány v Heráte, boli dnes ráno prepustení,“ uviedol hovorca misie. Doplnil, že obaja sú v dobrom zdravotnom stave.
V Afganistane už päť rokov vládne radikálne islamistické hnutie Taliban. Viacero agentúr OSN sa v krajine venuje najmä humanitárnej činnosti. UNAMA nedávno zverejnila správu, v ktorej odporučila afganským úradom, aby objasnili „pravidlá upravujúce použitie sily, zatýkania a zadržiavania“ bezpečnostnými zložkami.
V Heráte v júni mravná polícia zatkla 20 mužských pracovníkov, pretože nemali dostatočne dlhé brady. Podľa AFP boli medzi nimi aj pracovníci organizácie spolupracujúcej s OSN.