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Štvrtok 20. august 2026
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Afganské úrady prepustili dvoch zadržaných pracovníkov misie OSN

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Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

V Afganistane už päť rokov vládne radikálne islamistické hnutie Taliban.

Autor TASR
New York/Kábul 20. augusta (TASR) - Afganské spravodajské služby vo štvrtok prepustili dvoch zamestnancov misie Organizácie Spojených národov v Afganistane (UNAMA). Zadržali ich 9. augusta, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

„Dvaja miestni zamestnanci UNAMA, ktorých pred viac ako týždňom zadržali orgány v Heráte, boli dnes ráno prepustení,“ uviedol hovorca misie. Doplnil, že obaja sú v dobrom zdravotnom stave.

V Afganistane už päť rokov vládne radikálne islamistické hnutie Taliban. Viacero agentúr OSN sa v krajine venuje najmä humanitárnej činnosti. UNAMA nedávno zverejnila správu, v ktorej odporučila afganským úradom, aby objasnili „pravidlá upravujúce použitie sily, zatýkania a zadržiavania“ bezpečnostnými zložkami.

V Heráte v júni mravná polícia zatkla 20 mužských pracovníkov, pretože nemali dostatočne dlhé brady. Podľa AFP boli medzi nimi aj pracovníci organizácie spolupracujúcej s OSN.
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