Afganský politik obvinený z únosu získal povýšenie na maršala

Kábul 3. júla (TASR) - Bývalý afganský viceprezident Abdul Rašíd Dóstum, ktorý je obvinený z únosu svojho politického oponenta, bol v piatok povýšený do hodnosti maršala. Informovala o tom agentúra AFP.



Ide o najvyššiu vojenskú hodnosť v Afganistane, ktorá bola predtým udelená len dvom členom afganských bezpečnostných síl. Dekrét o Dóstumovom povýšení vydal afganský prezident Ašraf Ghaní.



Etnický Uzbek Abdul Rašíd Dóstum zastával viceprezidentský post od roku 2014 do februára 2020.



Do hodnosti maršala bol povýšený na základe dohody z mája tohto roku, prostredníctvom ktorej prezident Ghaní urovnal svoje spory s hlavným politickým rivalom Abdulláhom Abdulláhom. Dóstum patrí medzi Abdulláhových spojencov.



Funkciu viceprezidenta v posledných štyroch rokoch zastával Abdul Rašíd Dóstum viac-menej len formálne. Od roku 2016, keď ho v Afganistane obvinili z únosu a znásilnenia politického oponenta, sa zdržiava prevažne v Turecku.



Medzinárodné organizácie obviňujú Dóstuma a ním vedené ozbrojené sily, že sa už po desaťročia dopúšťajú rozsiahlych porušovaní ľudských práv. Okrem iného je údajne zodpovedný za zabitie tisícov väznených členov militantného hnutia Taliban. Bývalý viceprezident všetky obvinenia odmieta.