Afganského vojaka žiadajúceho o azyl v USA prepustili z väzby

Houston 26. januára (TASR) - Afganského vojaka žiadajúceho o azyl v USA prepustili z imigračnej väzby a mohol sa už stretnúť so svojím bratom žijúcim v Houstone. V stredu to oznámil vojakov advokát, ktorého citovala tlačová agentúra AP.



Abdula Wásího Sáfího zatkli pri pokuse prekročiť hranicu z Mexika do USA. Vo väzbe v zadržiavacom zariadení v meste Eden v štáte Texas strávil celé mesiace. Z väzby ho prepustili, keď federálna prokuratúra zrušila obvinenie z ilegálnej imigrácie.



Wásí Sáfí ušiel z Afganistanu po stiahnutí amerických síl v auguste 2021, pretože sa obával pomsty hnutia Taliban. Americkým silám dovtedy ako tajný agent poskytoval informácie o teroristoch.



V lete 2022 sa z Brazílie dostal k mexicko-americkej hranici, kde ho v septembri neďaleko mesta Eagle Pass v Texase zatkli. Dúfal, že sa nakoniec dostane k svojmu bratovi, ktorý žije v Houstone.



Federálna sudkyňa v meste Del Rio v Texase v pondelok 23. januára zamietla obvinenie týkajúce sa imigrácie, pretože to žiadala prokuratúra "v záujme spravodlivosti".



Jeden z jeho obhajcov v stredu uviedol, že Wásí Sáfí dostáva lekársku starostlivosť na utajenom mieste, ale plánuje prehovoriť v piatok na tlačovej konferencii v Houstone.