Afganský exprezident o svojom úteku: Nemal som na výber

Na snímke bojovník Talibanu sa pozerá na plagáty lídrov hnutia Taliban a vlajky v Kábule 25. augusta 2021. Foto: TASR/AP

Príslušníci afganského militantného hnutia Taliban kráčajú vedľa vykrikujúcich Afgancov, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Kábul 30. decembra (TASR) - Zosadený afganský prezident Ašraf Ghaní nemal na výber, keď v auguste ušiel z Kábulu, ktorý v tom čase obliehalo fundamentalistické hnutie Taliban. Povedal to v rozhovore pre britskú stanicu BBC, pričom zároveň poprel tvrdenia niektorých bývalých vládnych predstaviteľov, že sa v auguste pracovalo na dohode o pokojnom odovzdaní moci Talibanu. Informovala o tom agentúra AFP.Exprezident Ghání v rozhovore zverejnenom vo štvrtok uviedol, že mal len niekoľko minút na rozhodnutie, či opustiť obliehaný Kábul. Poprel tiež medializované obvinenia, že si so sebou vzal milióny v ukradnutých bankovkách.Gháního tajný a náhly odchod z 15. augusta sa uskutočnil v posledných štádiách chaotickej evakuácie amerických a spojeneckých síl z Afganistanu, kde pôsobili 20 rokov.povedal Ghání pre BBC. Ako však poznamenáva AFP, jeho tvrdenia sú v rozpore s inými svedectvami.Niekdajší afganský prezident Hamíd Karzaj v rozhovore pre AP zo začiatku decembra uviedol, že Gháního odchod zmaril úsilie vládnych vyjednávačov dosiahnuť na poslednú chvíľu dohodu s Talibanom.Karzaj sa podľa vlastných slov spojil s vtedajším afganským ministrom obrany, ministrom vnútra a šéfom polície a zistil, že všetci už z Kábulu ušli. Následne podľa vlastných slov sám pozval Taliban do Kábulu, abya rabovania.Ghání však pre BBC uviedol, že mesto obliehali dve súperiace frakcie Talibanu, ktoré boli pripravené viesť tvrdý boj o kontrolu nad Kábulom. Svojim útekom podľa vlastných slov pomohol predísť "deštrukcii" mesta. O údajných súperiacich frakciách Talibanu však neexistuje žiaden dôkaz, poznamenáva AP.Exprezident Ghání zároveň kritizoval Spojené štáty za uzavretie dohody s Talibanom v roku 2020. Táto zmluva stanovila podmienky pre stiahnutie vojsk USA a NATO z Afganistanu a zároveň umožnila prepustenie 5000 väznených bojovníkov Talibanu, čo podľa Gháního posilnilo rady povstalcov, ktorí potom boli schopní ovládnuť celú krajinu.Medzinárodné spoločenstvo režim Talibanu neuznáva. Zablokovalo prístup tohto hnutia k miliardám dolárov v rámci rozvojovej pomoci, ako aj k miliardám dolárov aktív afganskej centrálnej banky, ktoré sú uložené v zahraničí, prevažne v USA. To ešte zhoršilo situáciu obyvateľov Afganistanu, ktorý zápasí s vážnou potravinovou a ekonomickou krízou.