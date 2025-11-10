< sekcia Zahraničie
Afganský generálny konzulát v Bonne obnovil svoju prevádzku
Talibanská vláda v Kábule sa za uplynulé roky snaží získať medzinárodné uznanie, súčasne je však aj terčom kritiky za spôsob svojho vládnutia v Afganistane.
Autor TASR
Islamabad/Berlín 10. novembra (TASR) - Afganský generálny konzulát v nemeckom meste Bonn po viac než mesiaci obnovil svoju prevádzku, oznámilo v pondelok afganské ministerstvo zahraničných vecí vedené hnutím Taliban. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.
Generálny konzulát bol zavretý od konca septembra, keď personál vyslaný ešte bývalou afganskou vládou podal kolektívnu výpoveď na protest proti tomu, že Nemecko uznalo diplomatov dosadených Talibanom. Pred návratom Talibanu k moci v roku 2021 bol tento úrad jediným afganským centrom pre vydávanie pasov v Európe.
Niekdajší afganský generálny konzul v Bonne Hámid Nangijálí Kabírí koncom septembra prostredníctvom videa na sieti X varoval, že opätovné otvorenie konzulátu predstavuje „vážnu hrozbu pre bezpečnosť citlivých dokumentov a informácií afganských občanov“ žijúcich v Nemecku.
Afganské ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení uviedlo, že Afganci a iní prípadní žiadatelia môžu konzulárne služby využiť po rezervácii termínu na internete. Očakáva sa, že vydávanie pasov obnoví konzulát v Bonne v blízkej budúcnosti.
Zo svojich postov minulý rok odstúpili aj bývalý afganský veľvyslanec v Berlíne a generálny konzul v Bonne, pričom sa odvolali na problémy pri poskytovaní konzulárnych služieb a tiež na údajný politický tlak zo strany nemeckej vlády.
Talibanská vláda v Kábule sa za uplynulé roky snaží získať medzinárodné uznanie, súčasne je však aj terčom kritiky za spôsob svojho vládnutia v Afganistane. Dosiaľ ju oficiálne uznalo iba Rusko. Avšak udelenie akreditácie dvom afganským diplomatom zo strany Nemecka, po ktorom rezignoval personál konzulátu v Bonne, predstavovalo krok k zblíženiu v bilaterálnych vzťahoch, napísala agentúra Reuters.
