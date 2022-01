Afganský minister zahraničných vecí pricestoval do Iránu na rokovania

Kábul 8. januára (TASR) - Úradujúci afganský minister zahraničných vecí Amír Chán Muttakí pricestoval v sobotu do Iránu na rozhovory o afganských utečencoch a rastúcej ekonomickej kríze v jeho krajine.



Ako píše agentúra AFP, ide o prvú návštevu nového šéfa afganskej diplomacie v Iráne. Islamská republika, podobne ako iné krajiny sveta, zatiaľ oficiálne neuznala vládu fundamentalistického hnutia Taliban, ktoré nad Afganistanom prevzalo moc vlani v auguste.



"Cieľom návštevy sú rozhovory o politických, ekonomických, tranzitných a utečeneckých otázkach medzi Afganistanom a Iránom," uviedol na Twitteri hovorca afgánskeho ministerstva zahraničných vecí Abdul Kahár Balchí.



Teherán sa snaží nadviazať priateľské diplomatické vzťahy s Talibanom na pozadí obáv, že z Afganistanu začnú prúdiť vysoké počty utečencov, ktorých sú v Iráne už teraz milióny, analyzuje AFP.



Delegácia Talibanu už absolvovala predbežné rozhovory s iránskymi predstaviteľmi, priblížil minister Amír Chán Muttakí.



Prevažne šiitský Irán, ktorý s Afganistanom zdieľa 900-kilometrovú hranicu, neuznal ani predchádzajúcu afganskú vládu sunnitského hnutia Taliban, ktorá trvala od roku 1996 do roku 2001, pripomína AFP.



Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Saíd Chátibzáde v pondelok na tlačovej konferencii povedal, že Teherán zatiaľ nie je pripravený oficiálne uznať ani novú afganskú vládu. Irán trvá na to, aby Taliban vytvoril inkluzívnu vládu, pripomína AFP.



Súčasná vláda Talibanu je zložená výhradne z mužov a členov hnutia prevažne paštúnskeho pôvodu.



Taliban navyše za posledné mesiace oznámil už viacero obmedzení postihujúcich ženy. Najnovšie počas uplynulého víkendu vydal usmernenie, podľa ktorého by ženy nemali cestovať na dlhšie vzdialenosti bez mužského príbuzného.