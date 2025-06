Afganský premiér ponúka beztrestný návrat rodákom

Kábul 7. júna (TASR) - Afganský premiér Mohammad Hasan Áchúnd v sobotu vyhlásil, že všetci Afganci, ktorí po páde bývalej vlády podporovanej Západom ušli do cudziny, sa môžu beztrestne vrátiť domov. Takúto „amnestiu“ im ponúkol vo svojom posolstve k moslimskému sviatku obetovania - íd al-adhá, informovala agentúra AP, píše TASR.



„Vráťte sa do zeme svojich predkov a žite v atmosfére pokoja,“ dodal Áchúnd a nariadil úradníkom, aby sa o takýchto navrátilcov postarali a zabezpečili im pomoc.



Afganský premiér svoje sviatočné posolstvo využil aj na kritiku médií za to, že o súčasnom afganskom vedení a jeho politike vynášajú „nesprávne súdy“.



„Médiá by sa mali vyhýbať falošným úsudkom a nemali by zľahčovať úspechy systému," vyzval Áchúnd.



Taliban vtrhol v polovici augusta 2021 do hlavného mesta Kábul a paralelne s tým obsadil aj väčšinu územia Afganistanu. Táto nečakaná a rýchlo vykonaná operácia sa uskutočnila v posledných týždňoch sťahovania vojakov USA a NATO, ktorí dovtedy v Afganistane pôsobili 20 rokov.



Ofenzíva talibov vyvolala masový útek desaťtisícov Afgancov. Mnohí sa chceli z Afganistanu dostať na palube amerických vojenských lietadiel, iní sa uchýlili do susedného Iránu a Pakistanu. Medzi tými, ktorí utekali pred Talibanom, boli aj bývalí vládni úradníci, novinári, aktivisti a tí, ktorí pomáhali USA počas ich operácie proti talibom.



Áchúndova „amnestia“ prišla len niekoľko dní po tom, čo americký prezident Donald Trump v stredu podpísal výnos, ktorým od pondelka 9. júna znemožní do USA vstup ľuďom z 12 krajín zahŕňajúcich Afganistan, Mjanmarsko, Čad, Konžskú republiku, Rovníkovú Guineu, Eritreu, Haiti, Irán, Líbyu, Somálsko, Sudán a Jemen.



Toto opatrenie postihne Afgancov, ktorí si robili nádeje, že sa budú môcť v USA usadiť natrvalo, ako aj tých, ktorí tam chceli žiť dočasne - napríklad kvôli štúdiu na univerzite.



Problémy však majú aj Afganci žijúci v susednom Pakistane - potýkajú sa s deportačnou kampaňou zo strany vlády v Islamabade, ktorej cieľom je dostať ich z krajiny. V snahe vyhnúť sa zatknutiu a vyhosteniu opustilo Pakistan od októbra 2023 takmer milión ľudí.