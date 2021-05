Afganský prezident nariadil vládnym silám dodržať prímerie

Kábul 10. mája (TASR) – Afganský prezident Ašraf Ghání v pondelok nariadil vládnym silám, aby počas tohtotýždňového sviatku íd al-fitr dodržiavali prímerie, ktoré v noci na pondelok oznámilo fundamentalistické hnutie Taliban.



Prezident súčasne vo svojom vyhlásení vyzval povstalcov z Talibanu, aby vyhlásili trvalé prímerie, ktoré by viedlo k ukončeniu vojny v Afganistane.



Trojdňové prímerie vyhlásené Talibanom vstúpi do platnosti v stredu alebo vo štvrtok, keď sa začne íd al-fitr. Presná hodina začiatku tohto sviatku závisí od toho, kedy bude pozorovaný nov mesiaca.



Taliban vyhlásil pokoj zbraní krátko po tom, čo mu afganská vláda pripísala zodpovednosť za sobotňajší bombový útok v blízkosti dievčenskej školy v afganskom hlavnom meste Kábul, ktorý si vyžiadal viac ako 50 obetí.



„Mudžahídi z Islamského emirátu dostali pokyn zastaviť všetky útočné operácie proti nepriateľovi v celej krajine od prvého do tretieho dňa (sviatku) íd al-fitr," uvádza sa vo vyhlásení povstalcov. Islamský emirát je názov, ktorým Taliban pomenúva afganské územie.



„Ak však vás nepriateľ v týchto dňoch napadne alebo na vás zaútočí, buďte pripravení dôrazne chrániť a brániť seba a svoje územie," dodal Taliban.



Sviatkom íd al-fitr sa končí pôstny mesiac ramadán.



K vyhláseniu trojdňového prímeria dochádza v čase, keď Afganistan zažíva prudký nárast násilností, a to v situácii, keď Spojené štáty sťahujú svoje zvyšné jednotky z krajiny. Agentúra AFP dodala, že Taliban sa momentálne vyhýba útokom na americké sily, ale naďalej sa zameriava na afganské vládne a civilné ciele.