Afganský prezident neprepustí bojovníkov Talibanu

Kábul 31. júla (TASR) - Afganský prezident Ašraf Ghaní v piatok oznámil, že nepovolí prepustenie posledných 400 povstalcov Talibanu, ktoré bolo nevyhnutnou podmienkou na odštartovanie mierových rokovaní medzi týmto militantným hnutím a vládou v Kábule. Informovala o tom agentúra AP.



Prezident podľa vlastných slov "nemá právomoc odpustiť" väzňom činy, za ktoré sú odsúdení. Namiesto vynesenia rozsudku však má "čoskoro" zvolať tradičnú Radu starších, ktorá by mala o osude väzňov rozhodnúť.



Zorganizovanie ich stretnutia by pravdepodobne trvalo niekoľko týždňov, keďže by bolo potrebné vybrať členov z rôznych častí Afganistanu. Zároveň nie je zrejmé, akým spôsobom by sa výber vykonal a či by s celým procesom súhlasil prezidentov politický rival Abdulláh Abdulláh, ktorý vedie mierové rokovanie medzi Kábulom a Talibanom, približuje agentúra.



Afgansky prezident sa však vyjadril, že "na znak dobrej vôle" prepustí iných 500 povstalcov. Taliban tento krok označil za "prekážku v dosiahnutí mieru" a uviedol, že na začatie mierových rokovaní bude akceptovať len prepustenie vojakov z už dohodnutého zoznamu.



Hovorca Talibanu vo štvrtok potvrdil prepustenie posledných väzňov zo sľubovanej tisícky afganských vojakov. Samotný Taliban taktiež oznámil, že je pripravený do týždňa začať mierové rokovania s afganskou vládou, no len v prípade, že sa dokončí proces výmeny väzňov.



Výmena zajatcov mala prebehnúť medzi afganskou vládou a Talibanom v súlade s februárovou dohodou dosiahnutou so Spojenými štátmi a je považovaná za kľúčovú podmienku nadchádzajúcich mierových rokovaní.



Afganská vláda by mala podľa dohody prepustiť 5000 zadržiavaných členov Talibanu a vzbúrenci zase 1000 zajatých príslušníkov bezpečnostných síl.



Militantné hnutie Taliban taktiež ohlásilo v utorok trojdňové prímerie, ktoré bude platiť od piatka, počas trvania moslimského sviatku obetovania íd al-adhá. Ide už o druhé krátkodobé prímerie vyhlásené Talibanom za posledné vyše dva mesiace, pripomína AFP.