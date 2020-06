Afganský prezident oznámil, že čoskoro prepustia všetkých 5000 Talibov

Kábul 12. júna (TASR) - Afganský prezident Ašraf Ghaní vo štvrtok oznámil, že jeho vláda čoskoro prepustí na slobodu všetkých 5000 členov militantného hnutia Taliban. Tento krok je nevyhnutný pre začatie mierových rozhovorov s povstalcami. Informovala o tom agentúra AFP.



Taliban a USA vo februári po mesiacoch rokovaní podpísali historickú dohodu, ktorá stanovuje, že afganská vláda by mala prepustiť 5000 zadržiavaných členov Talibanu a vzbúrenci 1000 príslušníkov štátnych bezpečnostných síl.



Po výmene väzňov by bojujúce strany mali začať s mierovými rozhovormi, ktoré by mohli ukončiť takmer 19-ročnú vojnu v krajine.



Vláda v Kábule zatiaľ pustila na slobodu okolo 3000 členov hnutia Taliban s prísľubom, že ostatní budú čoskoro nasledovať. Dátum prepustenia zvyšku väzňov má afganská vláda oznámiť v najbližšom čase, uviedol Ghaní.



Prezident však dodal, že Taliban zahmlieva presné číslo zajatých príslušníkov afganských bezpečnostných síl a vláda potrebuje uistenie, že militanti prepustia každého jedného.



Napriek tomu, že násilie sa v krajine trochu zmiernilo, priemerný počet zabitých za jeden deň je 30. Ghaní však nespresnil, či ide o civilistov, vojakov alebo o kombináciu oboch.