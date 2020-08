Afganský prezident podpísal dekrét o prepustení 400 členov Talibanu

Kábul 10. augusta (TASR) - Afganský prezident Ašraf Ghaní podpísal dekrét o prepustení 400 príslušníkov militantného hnutia Taliban odsúdených za závažné trestné činy, oznámil v pondelok prezidentský palác.



Ich prepustenie v nedeľu odporučilo zhromaždenie afganských politikov a kmeňových vodcov, známe ako Lója džirga. Informovala o tom agentúra DPA.



Prepustenie týchto väzňov bolo kľúčovou podmienkou začatia mierových rozhovorov medzi afganskou vládou a Talibanom. Obidve strany sa zaviazali k výmene väzňov v dohode, ktorú s Talibanom vo februári dosiahli Spojené štáty.



Podľa znalcov afganských pomerov zvolal Ghaní zhromaždenie preto, aby nemusel urobiť toto nepopulárne rozhodnutie sám. Prezident dlhodobo z právnych dôvodov odmietal omilostiť 400 militantov, ktorí boli odsúdení za závažné zločiny. Taliban však na tomto kroku trval ako na základnej podmienke začiatku mierových rozhovorov.



Osobitný vyslanec USA mierový proces v Afganistane Zalmay Khalilzad podpis príslušného nariadenia afganským prezidentom privítal. Zároveň uviedol, že sa tým otvára historická šanca na dosiahnutie mieru v tejto vojnou zmietanej krajine.



Mierové rokovania by sa podľa Khalilzada mali začať okamžite.



Prepustenie väzňov privítal aj generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.



"Všetky strany by sa mali chopiť tohto historického okamihu pre mier. NATO stojí s Afganistanom v jeho boji proti terorizmu. Naše pôsobenie (v Afganistane) prispôsobujeme mierovému procesu," napísal Stoltenberg na Twitteri.



Taliban sa pred časom vyjadril, že mierové rozhovory by sa mohli začať "v priebehu jedného týždňa" od prepustenia 400 väznených militantov. Podpis príslušného nariadenia afganským prezidentom však hnutie bezprostredne nekomentovalo.