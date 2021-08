Afganský prezident tvrdí, že útekom chcel zabránil krviprelievaniu

Kábul 15. augusta (TASR) - Afganský prezident Ašraf Ghaní, ktorý v nedeľu utiekol z krajiny krátko predtým, ako militanti z Talibanu prenikli i do Kábulu, svoj náhly odchod zdôvodnil tým, že chcel takto zabrániť krviprelievaniu. Uviedol to v príspevku na Facebooku, ktorý zverejnila stanica Sky News.



"Musím buď čeliť ozbrojeným (členom) Talibanu, ktorí chcú vstúpiť do paláca, alebo opustiť krajinu, ktorej ochrane a starostlivosti som sa venoval posledných 20 rokov svojho života," napísal. "Taliban dal jasne najavo, že sú pripravení vykonať krvavý útok na celý Kábul... aby ma zbavili moci. Aby som zabránil záplave krviprelievania, rozhodol som sa odísť," zdôvodnil. Ak by v Kábule zostal, viedlo by to podľa jeho slov k smrti nespočetného množstva ľudí, zničeniu šesťmiliónového mesta a došlo by k "obrovskej humanitárnej katastrofe".



Taliban je podľa neho teraz zodpovedný za ochranu cti, majetku a životov svojich krajanov. Hnutie "musí zaistiť, že všetci ľudia, etnické skupiny, rôzne vrstvy (spoločnosti), sestry a ženy v Afganistane budú mať jasný plán na získanie legitimity a získanie si sŕdc ľudí...". Mnohí sa totiž boja a nemajú nijakú nádej do budúcnosti, poznamenal. "Navždy budem môjmu ľudu slúžiť intelektuálne a prostredníctvom programov," dodal.



Hoci Ghaní nespresnil, kde sa aktuálne nachádza, afganská spravodajská stanica TOLO News informovala, že odcestoval do Tadžikistanu. Šéf afganskej Najvyššej rady pre národné zmierenie Abdulláh Abdulláh, ktorý je členom koordinačnej rady usilujúcej sa o pokojné odovzdanie moci v krajine, Ghaního za odchod z Afganistanu kritizoval s tým, že "ľudí ponechal (napospas) tejto situácii".