Afgánsky prezident vyhlásil víťazstvo nad Islamským štátom

Džalalabad 19. novembra (TASR) - Afganský prezident Ašraf Ghaní v utorok vyhlásil, že bezpečnostné sily v jeho krajine "vymazali zo zemského povrchu" militantov džihádistickej organizácie Islamský štát (IS). Informovala o tom agentúra Reuters.



Prezidentov výrok prišiel iba niekoľko hodín po tom, ako sa uskutočnila výmena troch vysoko postavených lídrov hnutia Taliban za dvojicu väznených profesorov zo Západu.



Počas uplynulých týždňov sa do rúk afganskej vlády vzdalo vyše 600 bojovníkov IS so svojimi rodinami. Úrady tvrdia, že nálety afganských i koaličných síl, nedostatok finančnej podpory a nízka morálka prinútili túto skupinu vzdať sa.



"Pred rokom by ešte nikto neveril, že zlikvidujeme IS. Teraz, keď sú militanti porazení, žiadam úrady, aby s ich rodinami zaobchádzali humánne," povedal Ghaní.



Vláda tvrdí, že medzi väznenými bojovníkmi tejto extrémistickej skupiny figurujú osoby z Pakistanu, Tadžikistanu, Uzbekistanu, Iránu, Azerbajdžanu, Kazachstanu a Maldív.



Afganská odnož Talibanu, ktorá bojuje s IS i vládou o kontrolu nad krajinou, však tvrdenie Ghaního spochybnila. Oficiálny hovorca Talibanu Zabihulláh Mudžahíd označil Ghaního výrok za "absurdný".



"Administratíva v Kábule má nulovú úlohu pri porážke IS a ľud provincie Nangarhár je toho svedkom," uviedol hovorca.



Taliban momentálne kontroluje viac územia než kedykoľvek predtým od invázie amerických síl v roku 2001, a to vrátane Nangarháru.



Provincia Nangarhár, ktorá má dlhé spoločné hranice s Pakistanom, roky slúžila ako hlavná bašta IS v Afganistane. Džihádisti z nej plánovali podnikali bombové útoky po celej krajine, najmä v hlavnom meste Kábul. Útoky boli zamerané na cudzincov a menšinovú šiitskú komunitu, pričom si vyžiadali stovky mŕtvych.



Washington v októbri oznámil, že vodca IS abú Bakr Baghdádí zahynul pri operácii amerických špeciálnych síl na severozápade Sýrie.