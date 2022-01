Najnovšie nariadenie Talibanu: Obchody musia odstrániť figurínam hlavy

Kábul 4. januára (TASR) - Predstavitelia radikálneho hnutia Taliban v západoafganskej provincii Herát zaviedli nové pravidlo nariaďujúce obchodom, ktoré predávajú oblečenie, aby odstránili figurínam hlavy, a to s odôvodnením, že sú neislamské. V utorok o tom informovala tlačová agentúra DPA.



"Sú to modly," povedal pre DPA provinčný riaditeľ Talibanu pre podporu mravnosti a prevenciu nerestí Azíz Rahmán. "Musia byť odstránené," zdôraznil.



Šéf komory remeselníkov a obchodníkov v Heráte Abdul Wadúd Fajzáda povedal, že majitelia obchodov v oblasti sa snažili vysvetliť, že figuríny nie sú modlami (predmetmi premršteného obdivu), ale využívajú sa len na vystavenie predávaného oblečenia. Ich snaha však vyšla naprázdno, predstaviteľov Talibanu nepresvedčili.



"Za každú figurínu minuli 80 až 120 dolárov. Možno ich vidieť v obchodoch vo všetkých moslimských krajinách," dodal Fajzáda.



Majiteľ obchodu s oblečením Sajjid Nazír Sádát povedal, že jeho obchod zápasí o prežitie už od návratu Talibanu k moci a že sa obáva ďalších zákazov. "Bez figurín nemôžeme našu módu ukazovať. Nemôžem toto podnikanie nechať len tak naraz, pretože som doň veľa investoval," vysvetlil.



Video šíriace sa na sociálnych sieťach zachytávalo, ako majitelia obchodov odstraňujú hlavy z figurín.



Taliban už zaviedol rozsiahle zákazy a obmedzenia vo väčšine verejného života. Nedávno dostali vodiči pokyny, aby si vo vozidlách nepúšťali hudbu a nebrali ženy pasažierky, ak nemajú na sebe hidžáb, teda moslimskú šatku zahaľujúcu vlasy, krk a poprsie.



Krátko po vlaňajšom uchopení moci Taliban zatvoril väčšinu stredných škôl pre dievčatá. A mnoho žien sa nemôže vrátiť do zamestnania.



Aj muži musia dodržiavať nové nariadenia: náboženská polícia Talibanu im nariadila, aby si nechali narásť bradu.