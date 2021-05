Afganský Taliban sľubuje bezpečnosť pre zahraničných diplomatov

Viac o zatvorení austrálskej ambasády v Kábule si môžete prečítať TU: Austrália zatvorí z bezpečnostných dôvodov svoju ambasádu v Kábule

Kábul 25. mája (TASR) - Militantné islamistické hnutie Taliban v utorok prisľúbilo, že zaistí bezpečnosť zahraničným diplomatom pôsobiacim v krajine. Uviedlo to po tom, ako Austrália avizovala, že prev Kábule tento týždeň zatvorí svoju ambasádu v Afganistane. Informovala o tom agentúra AFP.uviedol hovorca Talibanu Muhammad Naím.Islamský emirát Afganistan (IEA) je názov, ktorým sa vo svojich vyhláseniach označuje samotné hnutie Taliban. Týmto názvom sa označoval Afganistan za vlády talibanského islamistického režimu v rokoch 1996-2001.Zatvorenie austrálskej ambasády v Kábule, ku ktorému dôjde 28. mája, je podľa austrálskeho premiéra Scotta Morrisona dočasné opatrenie, ktoré súvisí s pripravovaným stiahnutím medzinárodných síl z Afganistanu.Odsun vojakov americkej armády z Afganistanu má byť podľa amerického prezidenta Joea Bidena ukončený do 11. septembra. Šéf Bieleho domu to oznámil v polovici apríla. Okrem amerických síl odchádza z tejto ázijskej krajiny aj malý kontingent austrálskych vojakov.Afganská vláda a jej bezpečnostné sily sú napriek dvom desaťročiam budovania kapacít aj naďalej slabé a ich budúcnosť je bez výraznej podpory USA neistá, komentuje AFP.