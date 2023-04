Afganský Taliban zadržiava troch britských občanov

Londýn 2. apríla (TASR) - Afganské radikálne hnutie Taliban zadržiava troch občanov Spojeného kráľovstva, oznámila v sobotu britská nezisková organizácia Presidium Network. Správu potvrdil aj rezort diplomacie v Londýne, píše agentúra AFP.



Podľa vyjadrenia Presidium Network so zadržiavanými Britmi zaobchádzajú dobre a sú v dobrom zdravotnom stave.



"Nemáme dôvod domnievať sa, že by boli vystavení nejakej forme zlého zaobchádzania, napríklad mučeniu," povedal pre televíziu Sky News Scott Richards z Presidium Network.



Britské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že "usilovne pracuje na tom, aby bol britským občanom zadržiavaným v Afganistane zaistený konzulárny kontakt" a že je v úzkom kontakte s ich rodinami.



Dvaja z mužov sú zrejme väznení už od januára, čas zadržania tretieho nie je jasný.



Podľa správ britských médií ide o zdravotníka humanitárnej organizácie Kevina Cornwella, nemenovaného manažéra hotela pre humanitárnych pracovníkov a adrenalínového cestovateľa a youtubera Milesa Routledgea.



Organizácia Presidium Network vyjadrila presvedčenie, že zadržanie je len dôsledkom nedorozumenia. Zároveň vyzvala afganské vládnuce hnutie na prepustenie trojice Britov.



Taliban vlani po opakovaných rokovaniach s Londýnom prepustil na slobodu televízneho kameramana a ďalších štyroch britských občanov, ktorí boli zadržiavaní v Afganistane šesť mesiacov. Hovorca talibov vtedy obvinil týchto Britov z toho, že vykonávali činnosť, ktorá bola v rozpore "so zákonmi a tradíciami afganského ľudu".