Afganský tlmočník je v bezpečí v Taliansku, bojí sa ale o svoju rodinu

Avezzano 1. septembra (TASR) - Afganec vo veku 39 rokov, ktorý pracoval ako tlmočník pre taliansku armádu a veľvyslanectvo v Afganistane, cíti podľa svojich slov úľavu, že je v bezpečí v Taliansku. Bojí sa však o svoju manželku a štyri malé deti, ktoré zostali v Kábule, napísala v utorok tlačová agentúra AP.Muž povedal, že pred odchodom z afganskej metropoly videl, ako bojovníci z radikálneho hnutia Taliban označovali písmenom "x" domy ľudí, ako je aj on sám, ktorí pracovali pre zahraničné ozbrojené sily pôsobiace 20 rokov v Afganistane.povedal utečenec pre AP. Požiadal pritom o anonymitu, aby ochránil bezpečie seba i svojich blízkych.Je jedným z 4890 afganských občanov privezených do Talianska po tom, čo Taliban obsadil Kábul a západné krajiny 15. augusta vytvorili mimoriadny letecký most, ktorým evakuovali svojich občanov a miestnych spolupracovníkov.Taliansky minister zahraničných vecí Luigi Di Maio vyhlásil, že Taliansko má na svojom území najviac evakuovaných obyvateľov Afganistanu zo všetkých členských štátov Európskej únie.Uvedený Afganec je teraz v desaťdňovej covidovej karanténe v stanovom tábore zriadenom za 48 hodín v horskej oblasti v stredotalianskom regióne Abruzzo - je to zastávka pre vyše 1300 nových príchodzích. V tábore ich aj zaočkujú proti koronavírusu a odtiaľ ich prevezú do iných lokalít, kde oficiálne požiadajú o štatút utečenca.Tábor, ktorý riadi spoločne taliansky úrad civilnej ochrany a Červený kríž, majú zatvoriť v piatok.Bývalý afganský tlmočník nemôže prestať myslieť na svoje tri dcéry vo veku 10, sedem a tri roky, na svojho dvojročného syna a na to, ako bez neho zvláda situáciu manželka. Minulý týždeň nebola v tom chaose v Kábule žiadna šanca, aby sa dostali preč z krajiny.povedal Afganec, ktorého citovala agentúra AP.