Pri Kábule sa zrútilo dopravné lietadlo

Kábul 27. januára (TASR) - Na východe Afganistanu sa v pondelok zrútilo dopravné lietadlo. Incident sa stal v provincii Ghazní, juhozápadne od hlavného mesta Kábul, informovala stanica BBC s odvolaním sa na miestne úrady.



Lietadlo sa zrútilo zrejme pre technické problémy a po páde ho zachvátili plamene. Stroj podľa prvotných údajov patril miestnej leteckej spoločnosti Ariana Airlines, avšak tá to následne poprela.



Podľa afganskej spravodajskej stanice TOLOnews, ktorú cituje tlačová agentúra TASS, mohlo byť na palube lietadla do 80 ľudí. Rovnaký zdroj uvádza, že lietadlo smerovalo z mesta Herát do metropoly Kábul.