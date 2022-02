AFP: 12 ruských diplomatov pri OSN vyhostili zo Spojených štátov

New York 28. februára (TASR) - Celkovo 12 členov ruskej diplomatickej misie pri OSN so sídlom v New Yorku dostalo príkaz opustiť do 7. marca územie Spojených štátov. Oznámil to v pondelok ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia.



Nebenzia na tlačovej konferencii v newyorskom sídle OSN povedal novinárom, že sa práve dozvedel o vyhostení, informovala tlačová agentúra AFP, ktorá však bezprostredne nebola schopná nezávisle potvrdiť tento príkaz.



Hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí uviedol, že sa k záležitosti nebude vyjadrovať.



"Sú to zlé správy," povedal Nebenzia, pričom odmietol špecifikovať, či je aj on sám medzi 12 vyhostenými. Ambasádor nehovoril o žiadnych dôvodoch, ktoré viedli USA k tomuto kroku, ani to, či dané opatrenie súvisí s ruskou inváziou na Ukrajinu.



Hovorca amerického rezortu diplomacie Ned Price na samostatnom tlačovom brífingu vo Washingtone vyhlásil, že nemá "pred sebou" žiadne detaily týkajúce sa vyhostenia. "Som si istý, že si o tom ešte dnes povieme viac," uviedol.



Ruská misia pri OSN (Organizácii Spojených národov) má približne 100 členov, píše AFP s odvolaním sa na nemenovaný ruský diplomatický zdroj.