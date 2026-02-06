< sekcia Zahraničie
Aktivisti z flotily Global Sumud sa opäť vydajú do Pásma Gazy
Cieľom novej misie bude spustiť najväčšiu koordinovanú humanitárnu akciu pre Palestínu v histórii, ozrejmila Flotila Global Sumud.
Autor TASR
Tunis 6. februára (TASR) - Flotila s propalestínskymi aktivistami, ktorí sa vlani pokúšali doplaviť do Pásma Gazy, sa 29. marca opäť vydá na cestu na toto palestínske územie, uviedol v piatok jeden z členov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Cieľom novej misie bude spustiť „najväčšiu koordinovanú humanitárnu akciu pre Palestínu v histórii“ a zmobilizovať „tisíce ľudí z viac než 100 krajín“, ozrejmila Flotila Global Sumud.
„Vyplávame z Barcelony, Tunisu, Talianska a mnohých zatiaľ nezverejnených prístavov,“ povedala pre francúzsku agentúru brazílska aktivistka Thiago Ávila. Skupina uviedla, že v ten istý deň odcestuje do Pásma Gazy aj pozemný konvoj, no nespresnila miesto odchodu.
Aktivisti sa pokúšali vlani v októbri prelomiť izraelskú blokádu a dopraviť pomoc do Pásma Gazy. Izrael ich však zadržal a následne deportoval z krajiny. Tel Aviv kontroluje hranice Pásma Gazy a preveruje pomoc, ktorá prichádza na toto územie. Aktivisti popísali svoje konanie ako „nenásilnú odpoveď na genocídu, obliehanie, masové hladovanie a ničenie civilného života v Gaze“, píše AFP.
