Aktivistka za práva žien a menšín nesmie opustiť územie Pakistanu

Láhaur 20. januára (TASR) - Pakistanské úrady odmietli vydať významnej ľudskoprávnej aktivistke povolenie na opustenie krajiny, pričom ako dôvod uviedli jej "protištátne aktivity".



Informovala o tom v pondelok agentúra AFP, ktorá poznamenala, že ide zrejme o ďalší zásah tamojších úradov proti ľuďom bojujúcim v Pakistane za ochranu ľudských práv.



Ako dodala AFP, danou aktivistkou je Džalíla Hajdarová, ktorá sa vlani objavila na zozname 100 inšpiratívnych a vplyvných žien vypracovanom britskou spravodajskou stanicou BBC. Stalo sa tak za jej prácu na obhajobe práv žien v Pakistane.



Ako pre AFP uviedla samotná Hajdarová, zadržali ju úradníci imigračného oddelenia, keď chcela nastúpiť do lietadla do Británie, kde sa mala zúčastniť na seminári o právach žien. Na slobodu ju prepustili po niekoľkých hodinách. Má však zákaz opustiť krajinu, pretože jej meno je podľa vyjadrenia úradníkov na príslušnom zozname.



Táto 32-ročná žena okrem toho uviedla, že úrady jej zhabali pas i identifikačnú kartu slúžiacu ako občiansky preukaz.



V jej prípade, ako sa Hajdarová vyjadrila pre AFP, sú dôvodom reštrikcií úradov jej údajné protištátne aktivity, ktorých si však ona sama nie je vedomá.



Aktivistka vysvetlila, že sa venuje problémom, ktoré súvisia so ženami, menšinami alebo prípadmi nezvestných osôb z pohraničia s Afganistanom či ľudí z odbojného regiónu Balúčistán.



Tento incident opäť vyvolal obavy v súvislosti s pretrvávajúcim zasahovaním do práv a slobody prejavu v Pakistane. Ľudskoprávni aktivisti žiadajú okamžité vyškrtnutie Hajdarovej zo zoznamu osôb, ktoré nesmú opustiť Pakistan.



Hajdarová je príslušníčkou v Pakistane prenasledovanej národnostnej menšiny Hazárov. Táto šiitská minorita je totiž v prevažne sunnitskom Pakistane často terčom útokov islamistických militantov. To isté sa deje aj v susednom, takisto väčšinovo sunnitskom Afganistane. V roku 2018 Hajdarová držala protestnú hladovku, ktorou žiadala ochranu pre svoje etnikum.