Biden sa pred telefonátom s Putinom porozpráva s európskymi spojencami

Washington 6. decembra (TASR) - Nemenovaný predstaviteľ Bieleho domu v pondelok avizoval, že americký prezident Joe Biden sa pred utorkovým telefonátom so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom "porozpráva s kľúčovými európskymi spojencami, aby skoordinovali svoje posolstvo".



Podľa agentúry AFP zdroj dodal, že minister zahraničných vecí USA Antony Blinken sa pred videorozhovorom prezidentov USA a Ruska porozpráva s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Biden tak učiní v nasledujúcich dňoch.



Medzitým nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ USA uviedol, že Washington dá "pozitívnu odpoveď" na potenciálnu žiadosť spojencov o posilnenie svojej vojenskej prítomnosti vo východnej Európe v prípade ruského útoku na Ukrajinu.



Ak by ruský prezident Vladimir Putin "vtrhol (na Ukrajinu), zo strany spojencov na východnom krídle bude čoraz väčšia požiadavka a zo strany Spojených štátov by bola kladná odpoveď pre dodatočné sily a spôsobilosti a cvičenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany našich spojencov na východnom krídle tvárou v tvár tomuto druhu agresie na Ukrajine", povedal predstaviteľ USA.