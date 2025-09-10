< sekcia Zahraničie
AFP: Biely dom sleduje vývoj v Poľsku po zostrelení ruských dronov
Biely dom v stredu oznámil, že Trump bude čoskoro hovoriť s poľským prezidentom.
Autor TASR
Washington 10. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu reagoval na najnovšie „narušenie“ vzdušného priestoru Poľska ako člena NATO pri ruskom dronovom útoku. Biely dom zároveň zdôraznil, že sleduje vývoj situácie, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Čo má znamenať toto narušenie poľského vzdušného priestoru dronmi? Poďme na to," napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth bez toho, aby bezprostredne objasnil význam svojho príspevku. Americký líder už cez víkend varoval, že je pripravený uvaliť na Moskvu ďalšie sankcie za pokračujúcu vojnu na Ukrajine.
Biely dom v stredu oznámil, že Trump bude čoskoro hovoriť s poľským prezidentom Karolom Nawrockým, ktorý minulý týždeň navštívil Oválnu pracovňu. „Prezident Trump a Biely dom sledujú správy z Poľska a dnes je naplánovaný aj rozhovor prezidenta Trumpa s prezidentom Nawrockým,“ povedal agentúre AFP predstaviteľ Bieleho domu pod zámienkou zachovania anonymity.
K incidentu nad Poľskom došlo v noci, keď Rusko spustilo sériu leteckých útokov na Ukrajinu. Moskva pri nich cielila aj na západoukrajinské mesto Ľvov, ktoré leží 70 kilometrov od poľských hraníc.
Operačné velenie poľských ozbrojených síl uviedlo, že počas nočného útoku Ruska na Ukrajinu bol najmenej 19-krát narušený poľský vzdušný priestor. Tri drony boli zostrelené poľským a spojeneckým letectvom, čo premiér Tusk označil za bezprecedentné použitie zbraní poľským letectvom v novodobej histórii.
Generálny tajomník Organizácie Spojených národov António Guterres v stredu varoval pred rizikom rozšírenia vojny. „Tento incident... opäť podčiarkuje regionálny dosah a skutočné riziko rozšírenia tohto ničivého konfliktu,“ zdôraznil hovorca OSN Stéphane Dujarric.
Ruské ministerstvo obrany poprelo, že by sa zameriavalo na Poľsko, a rezort diplomacie obvinil Varšavu zo šírenia „mýtov“ s cieľom eskalovať vojnu na Ukrajine.
