OSN zrušila plány na vydanie vyhlásenia o etiópskom regióne Tigraj

New York 6. marca (TASR) - Bezpečnostná rada OSN zrušila v piatok plány na vydanie vyhlásenia požadujúceho ukončenie násilia v etiópskom regióne Tigraj, a to z dôvodu odporu Číny a Ruska, informovala v sobotu agentúra AFP s odvolaním sa na nemenovaných diplomatov.



"Neexistuje konsenzus," uviedol jeden z diplomatov pod podmienkou anonymity po tom, čo Bezpečnostná rada OSN dva dni rokovala o návrhu. "Pokračovanie nie je v pláne," dodal.



Čína vzniesla námietku proti zneniu návrhu vyhlásenia OSN; požadovala odstránenie slovného spojenia "násilie v Tigraji", uviedol ďalší diplomat. Proti námietke sa postavili západné krajiny vrátane Írska, ktoré dokument presadzovalo. Rusko podporilo námietku Čínu, uviedol diplomat.



Čína a Rusko chceli, aby sa návrh zameral iba na humanitárnu situáciu v regióne, dodali diplomati.



Dlhodobé napätie medzi etiópskou vládou a Tigrajským ľudovým oslobodeneckým frontom (TPLF) vyvrcholilo vlani v septembri. Vtedy sa v štáte Tigraj napriek nesúhlasu federálnej vlády konali regionálne voľby. Armáda preto 4. novembra začala operáciu proti jednotkám TPLF, pri ktorej prišli o život stovky ľudí a vyše 50.000 ich ušlo z domovov do susedného Sudánu. Etiópsky premiér 28. novembra oznámil víťazstvo vládnych jednotiek nad vzbúrencami; OSN a humanitárne agentúry však tvrdia, že boje v oblasti neutíchajú.



Ľudskoprávna organizácia Amnesty International minulý týždeň uviedla, že eritrejské jednotky zmasakrovali stovky ľudí pri pravdepodobnom zločine proti ľudskosti. Eritrea tieto obvinenia odmietla a rovnako ako vláda v Addis Abebe poprela účasť na takýchto činoch.



Vedúci Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí a núdzovej pomoci Mark Lowcock po správach o zverstvách vo štvrtok vyzval Eritreu, aby stiahla vojakov z etiópskeho regiónu Tigraj napriek tomu, že obe vlády ich prítomnosť v oblasti popierajú.



Na medzinárodné vyšetrenie zverstiev spáchaných v Tigraji v utorok vyzvali i Británia, Estónsko, Francúzsko, Nórsko a Spojené štáty. OSN ohlásila, že s etiópskymi predstaviteľmi dosiahla niekoľko dohôd, ktoré v zásade zaisťujú prístup k celému územiu krajiny. Tieto dohody je však ešte potrebné zrealizovať.



Mimovládne organizácie od začiatku roka 2021 vyzývajú BR OSN, aby zorganizovala verejné zasadnutie a následne vydala rezolúciu, ktorá vyzve na ukončenie obštrukcií humanitárnej pomoci a okamžité vyšetrenie údajných vojnových zločinov v tejto oblasti.