Britská vláda bude mať od februára zákaz používať výraz brexit

Londýn 7. januára (TASR) – Po takmer štyroch rokoch, počas ktorých slovo "brexit" dominovalo britskej politike, bude používanie tohto výrazu do značnej miery v radoch tamojšej vlády od februára zakázané. Informovala o tom v utorok tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie nemenovaného činiteľa.



Všeobecne sa očakáva, že parlament v nasledujúcich dvoch týždňoch ratifikuje plán britského premiéra Borisa Johnsona na odchod krajiny z Európskej únie, čo Británii vydláždi cestu k opusteniu tohto bloku 31. januára.



Londýn sa ešte musí dopracovať k podmienkam svojich budúcich obchodných vzťahov s Bruselom, ale Johnson a jeho tím sú odhodlaní posunúť sa k ďalším veciam. Slovo "brexit" bude používané čo najstriedmejšie, uviedol anonymný zdroj. "Po 31. januári toto slovo z mojich úst už nezačujete," zdôraznil.



Johnson po víťaznej volebnej kampani, počas ktorej len minimálne hovoril o niečom inom než o "brexite", sa vo svojom vianočnom príhovore tomuto výrazu vyhol, hoci sa predmetné slovo opäť objavilo v jeho novoročnej reči.



Noviny The Sunday Times počas víkendu informovali, že pracovná skupina poverená rokovaním o budúcich vzťahoch Británie s Európskou úniou sa takisto bude vyhýbať slovu "brexit" a bude vystupovať jednoducho ako "Pracovná skupina Európa".



Výraz "brexit" bol v roku 2016 vyhlásený slovníkovým vydavateľstvom Collins za slovo roka; jeho používanie v čase referenda o členstve Británie v EÚ narástlo o viac než 3400 percent.



Zmienené vydavateľstvo označilo výraz "brexit" za "nepochybne najdôležitejší príspevok politiky do anglického jazyka od škandálu Watergate", ktorý priniesol používanie prípony -gate pre aféry rozličného druhu.