AFP: Brusel po odchode Johnsona dúfa v zlepšenie vzťahov s Londýnom

Brusel 7. júla (TASR) – Po rokoch napätých vzťahov s Britániou vidí Európska únia nádej na zlepšenie po tom, ako vo štvrtok oznámil svoju rezignáciu britský premiér Johnson, dôrazný zástanca brexitu. Ostražitosť však pretrváva, napísala agentúra AFP.



"Odchod Borisa Johnsona otvára novú stránku vo vzťahoch s Britániou," uviedol bývalý hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier. Podľa vlastných slov dúfa, že Londýn bude voči partnerom v Únii konštruktívnejší a bude dodržiavať prijaté záväzky, najmä v otázke mieru a stability v Severnom Írsku. "Pretože spolu toho môžeme urobiť ešte oveľa viac," zdôraznil Barnier.



Niekdajší koordinátor Európskeho parlamentu (EP) pre otázky brexitu, bývalý belgický premiér Guy Verhofstadt, na sociálnej sieti napísal: "Vláda Borisa Johnsona sa končí hanbou, rovnako ako vláda jeho priateľa Donalda Trumpa."



Vyjadril súčasne nádej, že odstúpenie Johnsona signalizuje "koniec éry transatlantického populizmu", a dodal, že vzťahy EÚ a Británie veľmi utrpeli v dôsledku brexitu – vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie. "Môže sa to len zlepšiť!" domnieva sa Verhofstadt.



Nič však nenaznačuje, že by Európska únia plánovala zastaviť právne konania voči Británii za snahu Johnsonovej vlády odvolať časti dohody o brexite týkajúce sa Severného Írska. Tento proces pokračuje, povedal novinárom hovorca Európskej komisie (EK) Daniel Ferrie.



Podpredseda EK Maroš Šefčovič v stredu zopakoval nesúhlas EÚ s britským návrhom, ktorého cieľom je zmeniť časti dohody o tom, že pre Severné Írsko naďalej platia obchodné pravidlá Únie. Vzťahy EÚ a Británie musia byť založené na uzavretých dohodách, zdôraznil Šefčovič s tým, že tzv. severoírsky protokol je integrálnou súčasťou tohto právneho rámca.



Analytici poukázali na to, že hoci Johnson odstúpil z postu lídra Konzervatívnej strany, nie je jasné, kedy opustí aj úrad predsedu vlády. Podľa vlastných slov tak mieni urobiť až po tom, ako si strana zvolí jeho nástupcu, čo môže trvať niekoľko mesiacov.



Veľa bude závisieť od toho, kto prevezme funkciu britského premiéra. Viacerí z favorizovaných kandidátov sú stúpencami tzv. tvrdého brexitu aspoň natoľko ako Johnson, dopĺňa AFP.