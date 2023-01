AFP: Cichanovská označila svoj utorkový proces za frašku a šou

Davos 17. januára (TASR) - Líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská označila súdny proces, ktorý sa voči nej začne v utorok v Minsku v jej neprítomnosti, za "frašku" a "šou". Takisto uviedla, že pred začiatkom pojednávania jej nebol umožnený prístup k súdnym dokumentom. TASR správu prevzala v pondelok z agentúry AFP.



Takéto procesy podľa Cichanovskej vôbec nie sú procesmi. "Je to šou. Je to fraška; so spravodlivosťou to však nemá spoločné vôbec nič," povedala Cichanovská v rozhovore pre AFP.



"Je to osobná pomsta (bieloruského prezidenta Alexandra) Lukašenka a jeho kumpánov; avšak nie len voči mne, ale aj voči ďalším osobám, ktoré s ním nesúhlasia," povedala Cichanovská na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) vo švajčiarskom Davose.



Cichanovská čelí viacerým obvineniam vrátane vlastizrady, sprisahania s cieľom zvrhnúť vládu a vytvorenia extrémistickej organizácie. Bieloruská politička sa podľa svojich slov usilovala spojiť s právnikom, ktorého jej pridelil súd, ten však nereaguje.



"Neviem, ako dlho bude tento proces trvať, koľko dní. Som si však istá, že ma odsúdia na mnoho, mnoho rokov vo väzení," povedala.



Cichanovská žije v exile v Litve, kam sa uchýlila v auguste 2020 po sporných bieloruských prezidentských voľbách. Za ich víťaza sa vyhlásil Alexander Lukašenko. Bieloruská opozícia ani Západ ho však neuznávajú ako legitímne zvoleného prezidenta.



Lukašenkov režim už od protestov v roku 2020 odsúdil a uväznil veľké množstvo predstaviteľov opozície, novinárov a aktivistov, píše AFP. Na čele týchto protestov bola Cichanovská a ďalšie dve ženy, pripomína táto agentúra.