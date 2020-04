COVID-19 si podľa IHME vyžiada v Británii do júla 66 000 obetí

Paríž 7. apríla (TASR) - Británia môže zaznamenať až 66.000 úmrtí na koronavírusové ochorenie COVID-19 počas prvej vlny súčasnej pandémie. Vyplýva to z novej štúdie, ktorú v utorok zverejnil americký nezávislý výskumný inštitút IHME (Institute for Health Metrics and Evaluation) so sídlom v Seattli.



Podľa tejto prognózy by bola smrtnosť na toto ochorenie najvyššia v Európe, pričom celkovo by si COVID-19 na starom kontinente vyžiadal približne 152.000 mŕtvych, uvádza agentúra AFP.



Zatiaľ čo sa nový druh koronavírusu objavil po prvý raz v Číne a spočiatku sa šíril iba vo východnej Ázii, podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je epicentrom pandémie teraz západná Európa, kde krajiny ako Španielsko, Taliansko a Francúzsko očakávajú vysokú smrtnosť.



V Británii zomrelo na COVID-19 dosiaľ viac než 6000 ľudí, čo je stále menej než v zmienených troch európskych krajinách.



IHME za použitia miestnych i globálnych údajov o prípadoch nákazy, ako aj s pomocou dát o rozložení úmrtnosti podľa veku z Talianska, Číny a Spojených štátov vypočítal očakávanú smrtnosť pre jednotlivé krajiny. Kľúčovým faktorom bola kapacita jednotiek intenzívnej starostlivosti.



Inštitút zistil, že Británia môže do júla tohto roka zaznamenať 66.000 úmrtí na COVID-19, čo je viac než prognóza pre Taliansko, ktoré má byť podľa predpokladov so zhruba 20.000 obeťami druhou najpostihnutejšou krajinou v Európe. V tejto bilancii nasledujú podľa IHME Španielsko (19.000 mŕtvych) a Francúzsko (15.000 mŕtvych).



"Ľudí v mnohých častiach Európy čaká niekoľko zlovestných týždňov. Vyzerá to pritom tak, že počet úmrtí prekročí aj naše prognózy smrtnosti pre USA," uviedol podľa AFP riaditeľ IHME Christopher Murray. Inštitút v nedeľu predpovedal pre Spojené štáty vyše 80.000 úmrtí na COVID-19 počas prvej vlny pandémie.



V Británii momentálne platia striktné obmedzenia sociálnych kontaktov, avšak Londýn odkladal ich implementáciu ešte aj v čase, keď sa už pandémia šírila po pevninskej Európe.



Na jednotke intenzívnej starostlivosti skončil i britský premiér Boris Johnson po tom, ako sa zhoršil jeho zdravotný stav. Dýcha pomocou kyslíka, ale nie je napojený na umelú pľúcnu ventiláciu. Premiér mal 26. marca pozitívny test na nový koronavírus SARS-CoV-2. Niektoré z jeho úloh prevzal minister zahraničných vecí Dominic Raab.