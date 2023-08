AFP: Delegácia ECOWAS pricestovala do Nigeru na rokovania s juntou

Niamey 19. augusta (TASR) - Delegácia Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov (ECOWAS) v sobotu pricestovala do Nigeru na rokovania so strojcami prevratu v tejto krajine. Pre agentúru AFP to uviedli nemenované zdroje z prostredia zoskupenia ECOWAS, informuje TASR.



Lietadlo s delegáciou ECOWAS pristálo v nigerskej metropole Niamey približne o 13.00 h miestneho času. Táto návšteva prichádza po tom, ako šéfovia armád ECOWAS v piatok neskoro večer oznámili, že sú pripravení vojensky zasiahnuť v Nigeri hneď, ako bude vydaný rozkaz.



Komisár ECOWAS-u pre politické záležitosti, mier a bezpečnosť Abdel-Fatau Musah v piatok večer povedal, že všetky možnosti vrátane diplomatického riešenia však naďalej zostávajú na stole.



Príchod delegácie združenia ECOWAS vedenej bývalým nigérijským lídrom Abdulsalamim Abubakarom do Nigeru potvrdila aj tamojšia vojenská junta.



Musah avizoval, že ak úsilie delegácie zlyhá, blok štátov pristúpi k vojenskému riešeniu, ktorého cieľom bude obnovenie ústavného poriadku v Nigeri.



Zdroj agentúry AFP uviedol, že delegácia sa má stretnúť aj so zvrhnutým prezidentom Nigeru Mohamedom Bazoumom, ktorého junta drží v zajatí.



Junta v Nigeri, ktorá sa ujala moci 26. júla, vyhlásila, že je ochotná rokovať, no doteraz blokovala všetky diplomatické snahy združenia ECOWAS, ktoré okrem obnovenia ústavného poriadku požaduje aj návrat zvrhnutého prezidenta Bazouma k moci.



Niger s približne 26 miliónmi obyvateľov bol pred prevratom jedným z posledných spojencov USA a európskych štátov v oblasti Sahelu. Francúzsko a USA majú v tejto krajine, ktorá leží na kľúčovej migračnej trase do Európy, dôležité vojenské základne.