AFP: Diplomati EÚ sa dohodli na podobe výcviku ukrajinských vojakov

Brusel 12. októbra (TASR) - Členské štáty EÚ sa dohodli na približnej podobe vojenskej misie zameranej na výcvik 15.000 ukrajinských vojakov v niekoľkých členských krajinách. V stredu to uviedli európski diplomati, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Na stretnutí veľvyslancov členských štátov EÚ v Bruseli došlo k politickej dohode, ktorú podľa jedného z diplomatov predložia na pondelkové zasadnutie Rady EÚ pre zahraničné veci v Luxemburgu. Myšlienku vytvoriť výcvikovú misiu pre ukrajinských vojakov oznámil v auguste šéf diplomacie EÚ Josep Borrell.



V pracovnom dokumente na túto tému, do ktorého nahliadla agentúra AFP, sa píše, že vojenská asistenčná misia EÚ (EUMAM) bude poskytovať výcvik veľkému množstvu príslušníkov ukrajinských ozbrojených síl v rôznych vojenských funkciách.



Dvaja diplomati, ktorí si pre citlivosť témy želali ostať v anonymite, uviedli, že na začiatku by malo byť vycvičených 15.000 ukrajinských vojakov.



Predmetná dohoda vyžaduje, aby boli v každej členskej krajine EÚ vytvorené ústredia a školiace strediská EUMAM, ktoré by poskytovali výcvik, uviedol jeden z diplomatov. Poľsko a Nemecko podľa dvoch diplomatov vyhlásili, že sú pripravené byť súčasťou misie.



Misia EUMAM má byť financovaná z rozpočtového mechanizmu známeho ako Európsky mierový nástroj (EPF). Z tohto fondu bolo vyčlenených 2,5 miliardy eur na financovanie nákupu zbraní a vojenského vybavenia pre Ukrajinu. Ďalších 500 miliónov eur na pomoc Ukrajine má byť schválených v pondelok na zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci, píše AFP.