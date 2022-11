AFP: Ekonomické dôsledky vojny na Ukrajine odsúdi celá G20, aj Rusko

Nasa Dua 15. novembra (TASR) - Krajiny združené v skupine G20 vrátane Ruska odsúdia ekonomické následky vojny na Ukrajine, pričom väčšina členov skupiny odsúdi aj samotnú vojnu, ktorá zúri v tejto východoeurópskej krajine. Vyplýva to z návrhu záverečného komuniké, do ktorého v utorok nahliadla agentúra AFP.



"Tento rok sme boli svedkami toho, ako vojna na Ukrajine nepriaznivo ovplyvňuje svetovú ekonomiku," uvádza sa v návrhu dokumentu. Krajiny okrem toho "zopakujú svoje vlastné stanoviská" a väčšina z nich vojnu na Ukrajine rázne odsúdi". Tento vojnový konflikt "spôsobuje obrovské ľudské utrpenie" a "zhoršuje už aj tak existujúcu krehkosť svetovej ekonomiky".



V návrhu komuniké sa uvádza, že počas summitu G20, ktorý prebieha práve na Bali, zazneli aj "iné názory". Skupina najvyspelejších ekonomík sveta síce nie je fórum zamerané na vyriešenie bezpečnostných problémov, avšak jej členovia sú si vedomí, že bezpečnostné problémy majú značný vplyv na globálnu ekonomiku, píše sa v dokumente.



Z návrhu deklarácie tiež vypláva, že G20 vyzve na predĺženie dohody o vývoze obilia z Ukrajiny cez jej čiernomorské prístavy. V komuniké sa tiež krajiny zhodli, že vyhrážanie sa jadrovými zbraňami je "neprístupné". Spravili tak v reakcii na nedávne ostré slová ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý naznačil, že atómové zbrane v prípade potreby na Ukrajine použije.



Podľa predsedu Európskej rady Charlesa Michela so znením dokumentu súhlasili už vyjednávači všetkých krajín tohto ekonomického fóra vrátane ruských predstaviteľov. To, že Rusko záverečnú deklaráciu summitu prijme, potvrdil vo videu aj ruský minister zahraničných vecí Segej Lavrov, ktorý na summite zastupuje Putina, všíma si agentúra DPA.



Súhlas Ruska s navrhovaným dokumentom pritom možno vnímať ako náznak, že Moskva sa už v súvislosti s Ukrajinou nemôže spoliehať na podporu svojho silného partnera v G20 – Číny, domnieva sa DPA.



Už osem mesiacov trvajúca vojna na Ukrajine spôsobila celosvetový nárast cien potravín a energií, v dôsledku čoho uvrhla do chudoby ďalšie milióny ľudí a iných zase ohrozila hladomorom, analyzuje AFP.



Spomínané komuniké musia ešte pred stredajším koncom summitu schváliť lídri G20.