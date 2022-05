AFP: EÚ odovzdala štátom návrh sankčného balíka

Brusel 4. mája (TASR) - Predstavitelia EÚ v utorok neskoro večer odovzdali členským štátom návrh nového balíka sankcií voči Rusku pre jeho inváziu Ukrajiny. Euroblok však zatiaľ nedosiahol konsenzus v súvislosti s navrhovaných zákazom dovozu ruskej ropy, uviedli pre AFP nemenovaní diplomati a činitelia oboznámení so situáciou.



Európska komisia navrhuje postupne úplne zakázať dovoz ropy z Ruska. Tento proces by mal podľa návrhu trvať šesť až osem mesiacov, s výnimkou Slovenska a Maďarska, ktoré by dostali na zavedenie embarga viac času. Podľa zdrojov ide o niekoľko mesiacov navyše.



Slovenskí predstavitelia však upozornili, že úplne odstrihnutie krajiny od ruského plynu potrvá niekoľko rokov, a nie mesiacov. Slovensko aj Maďarsko sú totiž takmer úplne závislé od dovozu ruskej ropy, približuje AFP.



Jeden európsky diplomat upozornil, že udelenie výnimky z ropného embarga pre jeden či dva silno závislé štáty môže spôsobiť domino efekt, v rámci ktorého budú výnimku žiadať aj ďalšie krajiny eurobloku. Podľa ďalších diplomatov, ktorí sa pre AFP vyjadrili pod podmienkou anonymity, môžu o podobné výnimky požiadať napríklad Bulharsko či Česko.



Veľvyslanci členských krajín pri EÚ plánujú rokovať o spomínanom návrhu v priebehu stredy. Ako pripomína AFP, pre schválenie tohto nového sankčného balíka je potrebný jednomyseľný súhlas všetkých členských štátov.



Európska komisia plánuje tento návrh zverejniť až po tom, čo jej predsedníčka Ursula von der Leyenová v stredu vystúpi pred Európskym parlamentom, píše AFP.