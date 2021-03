EÚ sa chystá predĺžiť misiu dohliadajúcu na zbrojné embargo v Líbyi

Brusel 17. marca (TASR) - Európska únia sa chystá o dva roky predĺžiť pôsobenie svojej vojenskej námornej misie v oblasti Stredozemného mora, ktorá dohliada na dodržiavania zbrojného embarga OSN voči Líbyi. Oznámil to v stredu nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ EÚ, ktorého vyjadrenie sprostredkovala agentúra AFP.



Členské krajiny EÚ majú podľa zdroja "na budúci týždeň prijať rozhodnutie o predĺžení mandátu misie o ďalšie dva roky, do konca marca 2023".



EÚ spustila monitorovaciu misiu Irini v marci 2020 s cieľom stabilizovať situáciu v Líbyi a podporiť mierový proces pod vedením Organizácie Spojených národov (OSN). Hlavnou úlohou misie je dohliadať nad dodržiavaním zbrojného embarga OSN zavedeného voči tejto severoafrickej krajine.



V Líbyi vypukol chaos po povstaní z roku 2011, ktoré leteckými údermi podporilo aj NATO a ktoré viedlo k pádu režimu Muammara Kaddáfího i jeho smrti.



V krajine sú dve mocenské centrá: kým východná časť Líbye je verná vojenskému veliteľovi Chalífovi Haftarovi, ktorého baštou je Benghází, v meste Tripolis sídli vláda podporovaná OSN. Krajina sa stala zástupným bojiskom súperiacich síl a do konfliktu boli vtiahnuté zahraničné mocnosti.