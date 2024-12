AFP: EÚ v reakcii na hybridné útoky uvalí sankcie na ruských agentov

Brusel 13. decembra (TASR) - Ministri zahraničných vecí Európskej únie na svojom pondelkovom stretnutí uvalia na agentov ruských tajných služieb sankcie za organizovanie hybridných útokov proti členským krajinám tohto bloku. TASR o tom informuje na základe piatkovej správy agentúry AFP odvolávajúcej sa na diplomatické zdroje v Bruseli.



EÚ podľa nich zaradí na čierny zoznam 16 jednotlivcov a tri subjekty. Využije na to nový právny rámec umožňujúci zaviesť zákaz udeľovania víz a zmrazenie aktív osobám zapojeným do útokov.



Jeden zo zdrojov uviedol, že na zozname sa ocitnú predstavitelia ruskej vojenskej rozviedky a iných tajných služieb.



Niektorí predstavitelia krajín EÚ a NATO obviňujú Moskvu, že je za sériou kybernetických útokov zameraných na destabilizáciu západných krajín podporujúcich Ukrajinu v boji proti ruským inváznym silám.



Bezpečnostné zložky v Nemecku, Poľsku, Litve, Lotyšsku a Estónsku tvrdia, že v posledných mesiacoch odhalili sabotážne akcie alebo plány na ich vykonanie, ktoré pripravovalo Rusko.



V snahe obmedziť takéto aktivity Moskvy viaceré krajiny EÚ na čele s Českom presadzujú opatrenia, ktoré by zabránili ruským diplomatom voľne sa pohybovať po území eurobloku. Tento krok však zatiaľ nezískal dostatočnú podporu.



Ministri zahraničných vecí členských krajín EÚ na svojom pondelňajšom zasadnutí v Bruseli schvália aj v poradí pätnásty balík sankcií voči Rusku za jeho vpád na Ukrajinu.